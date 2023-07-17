كلاب “الدنغو” تسرح وتمرح في “جنة” أستراليا

سيدني: هاجم قطيع من كلاب “الدنغو” الأسترالية امرأة شابة في جزيرة “كجاري” الرملية الأسترالية (جزيرة فريزر سابقا) صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.

وقالت محطة “ايه بي سي” الإذاعية الأسترالية العامة الاثنين، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن الضحية كانت تركض عندما هاجمها قطيع من أربعة كلاب. ثم سقطت الضحية في البحر، ولكن تم مطاردتها من قبل اثنين من كلاب “الدنغو”.

وأضافت المحطة أن الكلاب قامت بـ”عض” العداءة في جذعها ورجليها، وتم نقلها بمروحية إلى خليج هيرفي في البر الرئيسي لأستراليا.

وكلاب “الدنغو” هي كلاب محلية أصبحت ضارية منذ آلاف السنين وتعيش بشكل رئيسي في أستراليا. وتشتهر “كجاري”، أكبر جزيرة رملية في العالم قبالة ساحل كوينزلاند، بوجود فصيلة الدنغو بها.

ومنذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، عرفت الجزيرة رسميا باسمها الأصلي “كجاري” ويعني “الجنة” في لغة شعب بوتشولا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت هجمات كلاب الدنغو على البشر أكثر تكرارا. وفي حزيران/ يونيو الماضي، تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للعض من قبل أحد الحيوانات المفترسة.

وفي وقت سابق، عض كلب من فصيلة الدنغو سائحا فرنسيا في أردافه أثناء أخذه حمام شمسي. وفي نيسان أبريل الماضي، عض أحد الكلاب فتاة تبلغ من العمر ست سنوات في رأسها بينما كانت تلعب في المياه الضحلة.

وأشارت وزارة البيئة الأسترالية إلى وقوع 33 هجوما منذ عام .2018 وتقدر سلطات كوينزلاند أن ما بين 25 و30 قطيعا من كلاب الدنغو، كل منها يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة و12 كلبا، تعيش في الجزيرة.

يشار إلى أن كلاب الدنغو، التي لا تنبح ولكنها تعوي مثل الذئاب، تحظى بالحماية في جزيرة كجاري.

(د ب أ)