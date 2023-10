“كلب وليس طفلا”.. صحافي أمريكي يكشف “أكاذيب نتنياهو عن قتل حماس للأطفال” ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

كشف الصحافي الأمريكي جاكسون هينكل زيف صورة الطفل المتفحم التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنها لطفل إسرائيلي أحرقته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

You are a liar. This was and is a lie. https://t.co/WW5d5iXIZo pic.twitter.com/lKa3rUiSJL

وبثث قناة “الجزيرة” تقريرا أعدته فاطمة تريكي، أشارت فيه أن الصحافي الأمريكي كشف أن صورة الطفل الإسرائيلي المزعوم تعود إلى كلب في عيادة طب بيطري تم تزييفها عن طريق الذكاء الاصطناعي، غير أن الإعلام الغربي ما لبث أن ردد أكاذيب نتنياهو دون تحقق أو دليل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال قبل أيام إنه شاهد صور أطفال إسرائيليين ذبحتهم حماس قبل أن يعود إلى البيت الأبيض، وينفي مشاهدة بايدن للصور بنفسه مؤكدا أنه سمع عنها فقط من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

مع ذلك، يشير التقرير “ما زال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يردد أكاذيب إسرائيل بحق المقاومة أينما ذهب وكلما تحدث، وكأن تزييف الصور والأحاديث لم يكتشف”.

ويلفت التقرير إلى أن إصرار بلينكن وغيره من الساسة المنحازين لإسرائيل، لم تحل دون تراجع بعض وسائل الإعلام الغربية عن موقفها والاعتراف بأنها سمعت عما فعلته حماس بالأطفال الإسرائيليين، دون أن تشاهد أو تتحقق كما فعلت “سي إن إن” الأميركية والإندبندنت البريطانية.

في الوقت نفسه، الذي تواصل فيه بعض وسائل الإعلام استقاء معلوماتها المزيفة من الجندي الإسرائيلي المتطرف ديفيد بن زيون، دون احترام لمبدأي الحقيقة والتحقق اللذين طالما تغنت بهما، يشدد التقرير على أن مئات الأطفال في قطاع غزة يقتلون بقنابل إسرائيل كل يوم، دون أن يتحدث عنهم أحد، أو يبكيهم أحد كما بكى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على صورة الطفل المزيف التي نشرها نتنياهو.

وفي حين استشهد أكثر من 724 طفل فلسطيني، من أكثر من بين أكثر من 2215 شهيدا، ضمنهم 458 سيدة، وإصابة أكثر من 8714 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة، يختم التقرير بالقول بأن فيما “ظهرت صورهم للعالم دون تزييف أو تلفيق أو حاجة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن ساسة الغرب وإعلامه ما زالوا يتحدثون عن قتلى إسرائيل المزعومين من الأطفال، والذين يتحدث عنهم مسؤولو تل أبيب وإعلامها، ولم يرهم أحد”.

🇮🇱🇵🇸 After all the talk about beheaded babies, I can now sadly confirm that I have seen proof that a baby was beheaded today… in Gaza by an Israeli bomb.

I will not be posting the photo here (my X account could be censored), but I’m sure it will be shared in the comments ⬇️

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 15, 2023