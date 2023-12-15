كلمة فلسطين الأكثر ترديدا في مهرجان الجونة… والفنانة إليانا أبكت الحاضرين – (صور وفيديو)

الجونة ـ “القدس العربي”: كانت كلمة فلسطين الأكثر ترديدا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي خصص في دورته السادسة، قسما بعنوان “نافذة على فلسطين”. وشهد الحفل الليلة الماضية عرض فيلم بعنوان “فلسطين ومعاناة الشعوب”، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وفي حين قدم المطرب أبو أغنية لأطفال فلسطين باللغة الأنجليزية بعنوان “the world is blind”، (العالم أعمى) وهي من كلمات وألحان طارق نديم وتوزيع منير ماهر. وجهت الفنانة يسرا، رسالة للشعب الفلسطيني قائلة: “انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا”.

واختارت يسرا التي حرصت على ارتداء الأسود تضامنا مع غزة، أن تبدأ كلمتها بجزء من كلمات أغنية “حدوتة مصرية” التي كتبها عبد الرحيم منصور وغناها محمد منير، قائلة: “لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك… يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان”.

الفنانة الفلسطينية إليانا تغني “غصن الزيتون” وتطلق صرخة إنسانية أبكت الحاضرين

وقدمت الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية “غصن الزيتون” التي توجّه من خلالها صرخة إنسانية لوقف معاناة الشعوب.

وقد تأثّرت إليانا خلال تأديتها للأغنية على المسرح وبكت وأبكت الحاضرين، فجاء حضورها ليُحاكي شعار المهرجان لهذا العام وهو “سينما من أجل الإنسانية” ليبقى الفن نافذة الأمل ولغة السلام .

وأغنية “غصن الزيتون” من كلمات إليانا وفراس وعبير مرجية والدتها وتوزيع شقيها فراس الذي رافقها على البيانو في تأديتها على المسرح.

وتقول كلمات الأغنية “خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع”.

وحرص العديد من الفنانين على إظهار تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، عبر ارتداء الكوفية أو اللون الأسود.

ولفتت الممثلة النمساوية من أصل مصري أميرة السيد الأنظار بالكتابة بالإنكليزية على ذراعيها: أوقفوا الإبادة وانهوا الاحتلال. فيما ارتدت المخرجة الفلسطينية نجوى النجار لباسا مستوحى من التراث الفلسطيني، أما الفنانة اللبنانية كارمن لبس فاختارت إضافة رسم للعلم الفلسطيني والكوفية على كم فستانها، فيما توشحت الفنانة اللبنانية منال عيسى بالكوفية الفلسطينية.