كلوب: التغيير في ليفربول أمر لا بد منه

لندن: قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، إن التغيير أمر لا بد منه داخل فريقه، مطالبا لاعبيه بإيجاد طريقهم الخاص مع بداية موسم الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا” أن ليفربول سمح لقائده جوردان هندرسون ولاعب الوسط فابينيو بالمغادرة للدوري السعودي، فيما غادر كذلك المهاجم روبرتو فيرمينو ولاعب الوسط جيمس ميلنر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيرتدي الهولندي فيرجيل فان دايك، شارة قيادة الفريق هذا الموسم، في الوقت الذي يرغب فيه ليفربول بتعويض خيبة أمل الموسم الماضي واحتلال الفريق المركز الخامس في بطولة الدوري، الأمر الذي أبعده عن منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016/2015.

وتعاقد ليفربول مع بطل كأس العالم أليكسيس ماكليستر وقائد المنتخب المجري دومينيك سوبوسلاي، فيما توقع كلوب بروز عدد من اللاعبين الشباب في الفريق بعد رحيل بعض النجوم.

وقال كلوب: “ليس علينا أن نقول دائما إن ميلنر كان سيقول ذلك أو هيندرسون كان سيقول ذلك أو فيرمينيو سيبتسم هنا، لا يجب علينا أن نتعامل مع الأمر بتلك الطريقة، هذا غير منطقي”.

وأضاف: “لدينا بداية جديدة في ليفربول وهذه أوقات مثيرة، كان الجميع يطالب بالتغيير، وهذا حقيقي، لأننا كنا سويا لفترة طويلة”.

وتابع كلوب: “إنها فرصة جديدة للجميع، على الجميع التواجد ونحن جميعا نتشارك المسؤولية ولا يجب علينا أن نمنح أنفسنا المزيد من الوقت للتطور، يجب علينا فعل ذلك”.

وأوضح: “علينا تحمل المسؤولية وأن لا نحاول أن نكون مثل أي شخص، يجب أن تصل إلى أفضل نسخة من نفسك ومن ثم سيكون لديك فرصة جيدة لمساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة”.

(د ب أ)