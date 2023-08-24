كلوب بروج يهزم أوساسونا وليل يحقق فوزا صعبا أمام ريجيكا في دور التأهل لمجموعات دوري المؤتمر

عواصم أوروبية: حقق كلوب بروج البلجيكي فوزا مثيرا أمام مضيفه أوساسونا الإسباني وتغلب عليه 2 / 1 مساء الخميس في ذهاب دور التأهل إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، كما حقق ليل الفرنسي فوزا صعبا أمام ريجيكا الكرواتي وتغلب عليه 1/2.

وفي مباريات أخرى بجولة الذهاب، تغلب باوك سالونيكا اليوناني على مضيفه هارتس الاسكتلندي 2 / 1 وجينت البلجيكي على أبويل نيقوسيا القبرصي 2 / صفر وجينك البلجيكي على أضنة ديمرسبور التركي 2 / 1 وبالكاني من كوسوفو على باتي بوريسوف البيلاروسي 1/4.

بينما تعادل ميتييلاند الدنماركي مع ليجيا وارسو البولندي 3 / 3 والكمار الهولندي مع بران النرويجي 1 / 1 .

وعلى ملعب “آل سادار” في بامبلونا بإسبانيا، تقدم كلوب بروج على إسبانيل بهدف سجله أندرياس سكوف أولسن في الدقيقة 50 .

وبعدها تعادل غسبانيول في الدقيقة 78 بهدف للاعب إزكويل أفيلا لكن ماكسيم دي كويبر سجل هدف الفوز لكلوب بروج في الدقيقة 80 .

وتقدم ريجيكا على مضيفه ليل بهدف سجله ماركو باشاليتش في الدقيقة 24.

بعدها حسم ليل المباراة لصالحه بهدفين سجلهما إيدون زيجروفا وليني يورو في الدقيقتين 43 و89 .

وفي وقت سابق من مساء أمس، وضع فريق فرينكفاروزي المجري قدما في دور المجموعات بعدما تغلب على مضيفه زالجيريس فيلنوس الليتواني 4 / صفر، كما تغلب فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه توبول كوستاناي الكازاخي 2 / 1 ونورشيلاند الدنماركي على بارتيزان بلجراد الصربي 5 / صفر وفناربخشه التركي على تفينتي أنشيخيده الهولندي 5/ 1 .

كذلك تغلب بريدابليك كوبافوجور الأيسلندي على مضيفه ستروجا ترم لوم من مقدونيا الشمالية 1 / صفر وأستانا الكازاخي على بارتيزاني تيرانا الألباني 1 / صفر وفيتورول كونستانتا الروماني على هلسنكي الفنلندي 2 / 1 ومكابي تل أبيب الإسرائيلي على سيلجي السلوفيني 4 / 1 وبشكتاش التركي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 3 / 2 ورابيد فيينا النمساوي على فيورنتينا الإيطالي 1 / صفر.

بينما تعادل ليفسكي صوفيا البلغاري مع آينتراخت فرانكفورت الألماني 1 / 1 ،وسيبسي الروماني مع بودو/جليمت النرويجي 2/ 2 .

وسجل الأهداف الأربعة لفريق فرينكفاروزي في شباك زالجيريس فيلنوس، أداما تراوري (الهدفان الأول والرابع) وبارناباس فارجا (من ضربة جزاء) وأليكساندر بيزيتش في الدقائق 17 و65 و76 و84 .

وشهدت المباراة طرد نيكولاس جوروبسوف من صفوف زالجيريس فيلنوس في الدقيقة 62 .

وتقدم فيكتوريا بلزن بهدفين سجلهما كادو ولوكاس كالفاش في الدقيقتين 73 و89 ثم رد توبول كوستاناي بهدف وحيد سجله سيرج ديبل من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وتغلب أستانا الكازاخي على بارتيزاني تيرانا الألباني 1 / صفر، وقد سجل هدف المباراة الوحيد، ستيبان لونتشار في الدقيقة 41 .

كذلك تغلب رابيد فيينا على ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد سجله ماركو جرويل من ضربة جزاء في الدقيقة 35 .

وحقق فناربخشه التركي فوزا كبيرا أمام تفينتي أنشيخيده الهولندي وتغلب عليه 5 / 1 ليقطع شوطا كبيرا نحو التأهل.

وسجل الأهداف الخمسة لفناربخشه، جايدن أوستروولد وسيباستيان سزيمانسكي وعرفان كان قهوجي (هدفان) ودوشان تاديتش (من ضربة جزاء) في الدقائق 33 و60 و63 و74 و90 .

بينما سجل مانفريد أوجالدي الهدف الوحيد لتفينتي أنشيخيده في الدقيقة 20.

وأفلت ليفسكي صوفيا من الهزيمة على ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت وتعادل معه 1 / 1 ، حيث تقدم آينتراخت بهدف سجله راندال كولو مواني في الدقيقة السادسة لكن فاديجا خطف هدف التعادل للفريق البلغاري في الثواني الأخيرة من المباراة.

(د ب أ)