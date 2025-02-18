كلوب بروج يصعق أتلانتا ويتقدم لدور الـ16 في أبطال أوروبا

بيرغامو (إيطاليا): سجل الشاب شمس الدين طالبي هدفين مبكرين ليقود كلوب بروج للتقدم لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على مضيفه أتلانتا اليوم الثلاثاء في إياب الجولة الفاصلة التي تفوق فيها بنتيجة 5-2.

وسجل فيران غوتغلا الهدف الآخر للفريق الزائر الذي صعق الجميع بتقدمه 3-صفر في الشوط الأول، لكنه اضطر لخوض معركة دفاعية في الشوط الثاني إذ بدا صاحب الأرض في طريقه للعودة في النتيجة.

وسجل أديمولا لوكمان هدف أتلانتا الوحيد، لكنه أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس المخضرم سيمون مينيوليه، كما أنقذ عدة محاولات مهمة أخرى ليحبط صاحب الأرض ويقود فريقه البلجيكي للتقدم للدور التالي.

وسيواجه ليل أو أستون فيلا في الجولة المقبلة إذ تقام القرعة يوم الجمعة.

وفاز بروج 2-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، لكنه تقدم بعد ثلاث دقائق على ملعب بيرغامو عن طريق طالبي.

ومرر غوتغلا الكرة إلى زميله طالبي (19 عاما)، الذي أطلق تسديدة منخفضة في الزاوية السفلية للمرمى من مسافة 15 مترا.

وضاعف الفريق الزائر تقدمه في منتصف الشوط الأول عندما تصدى حارس مرمى أتلانتا ماركو كارنيسيكي لتسديدة خريستوس تزوليس قبل أن يتابع طالبي الكرة المرتدة في الشباك مسجلا هدفه الثاني.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح بروج في إضافة الهدف الثالث عن طريق تسديدة قوية من غوتغلا بعد هجمة مرتدة.

وقبل ذلك بثوان، سدد دافيدي زاباكوستا كرة قوية أبعدها مينيوليه لتصطدم بالعارضة قبل أن يبعدها الحارس مجددا، ثم أنقذ براندون ميشيل لاعب بروج الكرة من على خط المرمى.

ركلة جزاء مهدرة

ودفع أتلانتا بمهاجمه لوكمان، العائد من الإصابة، مطلع الشوط الثاني على أمل أن يتمكن بطل الفريق في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي من صنع الفارق والعودة في النتيجة.

واحتاج اللاعب النيجيري المولود في لندن إلى 35 ثانية فقط لتقليص الفارق، إذ استغل تمريرة عرضية من زاباكوستا وحولها إلى الشباك ليشعل حماس جماهير صاحب الأرض.

ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 60 تصدى لها مينيوليه (36 عاما).

واحتسبت ركلة الجزاء بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو بعد أن تبين أن تزوليس جذب خوان كوادرادو بعد ركلة حرة.

وكان تصدي مينيوليه حاسما إذ نجح في نشر بعض الإحباط في المباراة، ورغم أن أتلانتا واصل هجماته لكنه كان يائسا قرب النهاية بعدما نجح الفريق البلجيكي في التعامل مع محاولاته.

وقال مينيوليه “منذ الشوط الأول، دافعنا عن منطقة الجزاء بجسدنا وروحنا. وحتى في الشوط الثاني، عندما كنت أعلم أنهم قادمون نحوي كنا نحافظ على هذه المنطقة”.

وقال كوادرادو “هذه الأشياء تحدث في كرة القدم. دخلنا الملعب برغبة في تقديم أداء جيد لكن (بروج) كان مثاليا في الهجمات المرتدة بينما لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا”.

وأنهى أتلانتا المباراة بعشرة لاعبين عندما تلقى القائد المحبط رافائيل تولوي البطاقة الحمراء المباشرة بسبب دفعه لماكسيم دي كيبر أثناء جدال الثنائي حول رمية تماس.

وبخروج أتلانتا، استمرت الليلة الكارثية لكرة القدم الإيطالية بعد وداع ميلان للبطولة في وقت سابق من اليوم بعدما تعادل 1-1 مع ضيفه فينوورد الذي تفوق 2-1 في مجموع المباراتين.

(رويترز)