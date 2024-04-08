كلوب لا يتوقع هدايا لليفربول من مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

لندن: يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن مانشستر يونايتد عرقل مساعي فريقه لمعادلة الرقم القياسي لغريمه اللدود بالفوز بالدوري الإنكليزي 20 مرة.

لكن كلوب لا يتوقع أن يقدم مانشستر يونايتد ومدربه إيريك تين هاغ أي هدايا عندما يلاقي أرسنال.

وبدا المدرب الألماني راضيا بعد إهدار فريقه نقطتين بالتعادل مع مانشستر يونايتد 2/2 الذي وضع أرسنال في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول.

ومن المقرر أن يحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالجولة قبل الأخيرة، لكن مدرب ليفربول لا يعقد آمالا كبيرة على هدايا من هذه المواجهة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): “إذا بقينا في السباق سيكون الأمر رائعا، لكن أرسنال فريق جيد للغاية، وإذا لعب مانشستر يونايتد بنفس الطريقة التي واجه بها ليفربول، فإن أرسنال سيفوز بهذه المباراة، أنا متأكد بنسبة 100%”.

وأضاف مدرب ليفربول الذي اكتفى بالحصول على نقطتين فقط من مانشستر يونايتد هذا الموسم: “للأسف كان يجب أن نفوز بالمباراتين، ولم نفعل، هذا خطأنا”.

وعن التعادل مع مانشستر يونايتد أمس الأحد، قال كلوب: “تنتابني مشاعر مختلطة، فأنا سعيد بأداء الفريق في المباراة. لقد تقدمنا 1/صفر في الشوط الأول، وسددنا 15 كرة. إنها إحصائية مذهلة، وكان بإمكاننا أن نكون أكثر هدوء وتركيزا في لحظات معينة”.

وأشار: “صدارة الدوري ستحسم بعد 38 جولة، سيبدأ الناس وجماهيرنا أيضا ترديد أن ليفربول يجب أن يسعى لتحسين فارق الأهداف، وسيكون ذلك أغبى شيء يمكن أن نقوم به”.

واصل: “سنبقى كما نحن، ولهذا السبب نحن في سباق المنافسة، وأنا راض تماما والفريق على ما يرام، وأتمنى أن نحصد المزيد من النقاط، وسعيد بما حققه اللاعبون حتى وصلنا لهذه المرحلة”.

وأتم كلوب تصريحاته: “نفس اللاعبين الذين أضاعوا بعض الفرص أمام مانشستر يونايتد هم أنفسهم الذين ساهموا في فوز الفريق بـ71 نقطة”.

(د ب أ)