 كلوب وألونسو وكونتي ضمن 8 أسماء مرشحة لخلافة توخيل في بايرن ميونخ

برلين: بدأت التكهنات بشأن هوية المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ، بعد إعلان إدارة النادي أن المدرب الحالي توماس توخيل سيغادر منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول أعلن الشهر الماضي أنه سيرحل عن الفريق بعد ما يقرب من تسع سنوات، وبالتأكيد سيكون كلوب مطلبا جماهيريا لعدد كبير من أنصار النادي البافاري.

لكن كلوب قال أيضا إنه يرغب في فترة راحة، وهو ما أكده أيضا وكيله مارك كوسيكي الذي أكد أن كلوب لن يدرب ناديا أو منتخبا في الموسم المقبل في ظل تكهنات أيضا بترشيحه لقيادة منتخب ألمانيا.

ويظهر في الصورة أيضا هانزي فليك الذي قاد بايرن ميونخ للتتويج بالثلاثية في عام، 2020 لكنه غادر الفريق بعد عام بسبب خلاف حاد مع المدير الرياضي للنادي حسن صالح حمديتش.

وبرحيل حميديتش، يبقى هانزي فليك مرشحا علما بأنه متفرغ حاليا منذ رحيله عن قيادة منتخب ألمانيا في خريف العام الماضي 2023.

ويبقى تشابي ألونسو لاعب منتخب إسبانيا السابق والفائز بكأس العالم في 2010 مرشحا بارزا لكونه شابا وحقق نجاحا بارزا في قيادة باير ليفركوزن لاعتلاء قمة الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بسجل خال من الهزائم وفاز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة قبل أيام قليلة.

كما ارتدى ألونسو قميص بايرن ميونخ في أواخر مسيرته كلاعب كما حقق مجدا بارزا مع ليفربول الإنكليزي مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2005 وهو ما يجعله أيضا مرشحا لخلافة كلوب في النادي الإنكليزي.

كما يتردد أيضا اسم يواخيم لوف المدير الفني الأسبق لمنتخب ألمانيا الفائز معه بلقب كأس العالم 2014 خلال مسيرة طويلة امتدت 15 عاما، وانتهت في 2021 وهو متفرغ في الوقت الحالي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ولا يعد لوف غريبا على أجواء بايرن ميونخ في ظل معرفته الجيدة بعدد من نجوم الفريق في الوقت الحالي، مثل مانويل نوير وتوماس مولر وجوشوا كيميتش.

أما زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق الذي قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في 2016 و2017 و2018 بينما لم تكن ولايته الثانية مع الفريق الإسباني ناجحة بين عامي 2019 و2021 ،تبدو فرصه ضعيفة في خلافة توماس توخيل لعدم إجادة زيدان اللغة الألمانية وهو شرط أساسي لإدارة بايرن ميونخ.

كما أن زيدان يتطلع بشكل أكبر لقيادة منتخب فرنسا، الذي يقوده حاليا ديديه ديشامب منذ عام 2012 ولكنه الأخير لايبدي أي نية للاستقالة أو الرحيل.

ويتردد أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق روما الإيطالي يتلقى دروسا في اللغة الألمانية بخلاف أنه يتمتع بسيرة ذاتية قوية لفوزه بجميع الألقاب الأوروبية بخلاف تتويجه بلقب الدوري في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

ولكن الأسلوب الدفاعي الذي ينتهجه مورينيو في خططه يجعله غير مناسب لبايرن ميونخ.

وهناك أيضا سباستيان هونيس ابن شقيق أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ السابق وابن مهاجم الفريق السابق ديتر هونيس، بفضل مسيرته الجيدة مع فريق شتوتجارت الذي يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الألماني هذا الموسم بعدما أنقذهم من الهبوط في الموسم الماضي.

وسبق أن عمل سباستيان هونيس مدربا لفرق الشباب والرديف لنادي بايرن ميونخ، إلا أن تصعيده لتولي مهمة الفريق الأول يبدو أنه أمر سابق لأوانه وفقا للمؤشرات الأولية.

وتشمل دائرة التكهنات بشأن هوية المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ أيضا المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ،الذي فاز بلقب الدوري مع يوفنتوس وإنتر ميلان وتشيلسي بينما كانت محطته الأخيرة مع توتنهام هوتسبير غير ناجحة و اضطر للرحيل قبل 11 شهرا.

وما يضع كونتي بين قائمة المرشحين أن الفريق البافاري سبق أن قاده مدربون من إيطاليا في أوقات سابقة مثل جيوفاني تراباتوني وكارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ.

(د ب أ)