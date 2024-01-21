كلوب واتحاد الكرة المصري يعلنان خروج محمد صلاح من معسكر كأس أمم إفريقيا

ليفربول- بريطانيا: أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، أن هناك خطة لاستدعاء محمد صلاح قائد منتخب مصر من كوت ديفوار لاستكمال علاجه، بعد تعرض اللاعب لإصابة عضلية خلال التعادل مع غانا بنتيجة 2/2 في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

قال كلوب في مؤتمر صحافي عقب الفوز على بورنموث بنتيجة 4 / صفر مساء الأحد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم “نعم هناك خطة لعودة صلاح إلى إنكلترا”.

وأضاف المدرب الألماني “مهما كانت مدة غيابه ولكن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، هذه هي الخطة”.

وكشف أيضا “لقد تحدثت مع صلاح بعد مباراة غانا مباشرة، ومنذ هذه اللحظة هناك اتصالات مستمرة مع طبيب النادي وأخبرني بالمستجدات، وأعتقد أنه سيعود”.

وبسؤاله عن فرص لحاق اللاعب بمنتخب مصر حال تأهله لنهائي كأس الأمم، أجاب كلوب “أنا لست طبيبا، ولكن إذا تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية وكان اللاعب جاهزا فلا مانع من عودته مجددا لفريقه”.

من جانبه أشار اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي مساء اليوم الأحد “بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنكلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا لاستكمال علاجه”.

وأوضح البيان “هذه الخطوة على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل”.

وكان منتخب مصر جمع نقطتين بالتعادل في أول جولتين أمام موزمبيق ثم غانا بنتيجة واحدة .2/2

وأصيب محمد صلاح خلال مباراة مصر وغانا يوم الخميس الماضي بشد في العضلة الخلفية حيث اضطر روي فيتوريا المدير الفني للفريق لاستبداله في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول.

(د ب أ)