كلوب يرفض تكهنات بشأن تدريب إنكلترا ولا يخطط للعودة للعمل قريبا

فورتسبورغ – ألمانيا: نفى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق نيته تدريب منتخب إنكلترا اليوم الأربعاء، قائلا إنه لا يخطط لتولي منصب جديد في أي وقت قريب.

وكان كلوب (57 عاما)، الذي أنهى مشوارا ناجحا استمر تسع سنوات مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت في تقارير إعلامية بريطانية بتولي منصب مدرب المنتخب الإنكليزي.

وفي حديثه خلال الجمعية العمومية الدولية للمدربين في مدينة فورتسبورغ الألمانية، سُئل عن فرص العمل المستقبلية بما في ذلك خلافة غاريث ساوثغيت الذي استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الإنجليزي بعد خسارة نهائي بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا.

وقال كلوب “إنجلترا؟ ستكون هذه أكبر خسارة في تاريخ كرة القدم إذا قلت ‘إنني سأستثني إنكلترا'”.

وأعلن ساوثغيت، الذي تولى المسؤولية منذ 2016، رحيله بعد أقل من 48 ساعة من هزيمة إنكلترا في نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي في 16 يوليو تموز الحالي.

وأضاف كلوب أنه لا توجد وظائف أخرى في انتظاره.

وقال “في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء على الإطلاق فيما يتعلق بتولي منصب جديد. لا يوجد فريق ولا منتخب. لقد قمت أيضا بتدريب أفضل الأندية في العالم. ربما يمكننا التحدث عن هذا الأمر مرة أخرى بعد بضعة أشهر”.

وتعاقد ليفربول مع الهولندي أرنه سلوت مدرب فينوورد السابق خلفا لكلوب في مايو أيار الماضي.

(رويترز)