كلوب يستغيث لحماية أوروبا من الإعصار السعودي

لندن- “القدس العربي”: بعث المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، رسالة عاجلة لأصحاب القرار في الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، مطالبا بضرورة التدخل في أسرع وقت ممكن، لتوفير الحماية الكاملة للأندية الأوروبية، أمام الزحف السعودي غير المسبوق في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يُخف المدرب الألماني، قلقه الشديد من الهجمة السعودية المخيفة على صفوة نجوم وأساطير الملاعب الأوروبية في السنوات القليلة الماضية، وذلك في رده على سؤال أحد الصحافيين حول رأيه في صفقة انتقال مهاجمه السابق ساديو ماني إلى صفوف النصر العالمي، ليرافق ملك اللعبة كريستيانو رونالدو في “مرسول بارك”.

وبعد سرد أسباب الانتكاسة الكبيرة في مسيرة أسد التيرانغا، من الوصول لمرحلة الذروة في رحلته الاحترافية، حتى توابع خيبة أمله في تمثيل وطنه في مونديال قطر 2022، سارع كلوب بدعوة مؤسستي فيفا ويويفا، لإيجاد حل لهذه الظاهرة المخيفة لعمالقة الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك في حديثه مع الصحافيين على هامش مواجهة بايرن ميونخ، في واحدة من مباريات الريدز الودية في جولة الاستعداد للموسم الجديد في آسيا.

وقال كلوب “ماذا عن تأثير المملكة العربية السعودية؟ سنرى. لا أعلم لكن في الوقت الحالي يبدو التأثير ضخما، أعتقد أن سوق الانتقالات ستبقى مفتوحة لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل في أوروبا إن لم أكن مخطئا. هذا الأمر لا يُساعد، وعلى فيفا ويويفا إيجاد حلولا لذلك، وفي نهاية المطاف لا أعلم ما الذي سيحدث، لكن الأمر يؤثر علينا بكل وضوح، وفي كل الأحوال علينا التأقلم مع هذا الوضع وهذا ما نقوم به. هذا ما يمكنني قوله حيال هذا الأمر والوقت سيبرهن كل شيء”.

وجاءت هذه التعليقات بعد تردد أنباء عن تجدد رغبة صندوق الاستثمار السعودي في نقل الأسطورة محمد صلاح لواحد من الكبار الأربعة في دوري روشن بثوبه الجديد، ليرافق النجوم والمحاربين القدامى في البريميرليغ وأوروبا، الذين اختاروا الذهاب إلى الجنة الجديدة في الشرق الأوسط، آخرهم صفقة انتقال الساحر الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي إلى أهلى جدة، وساديو مانيو من بايرن ميونخ إلى النصر، وسبقهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى الاتحاد، وغيرها من الصفقات المدوية.