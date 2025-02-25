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كلية برنارد في نيويورك تفصل طالبين بسبب احتجاج تضامني مع فلسطين

25 - فبراير - 2025

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واشنطن: فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا في نيويورك طالبين بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما ذكرت المؤسسة التعليمية أن هذا نتيجة تعطيل فصل دراسي.

وقالت مجموعة ناشطين واسمها (سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا) إن هذه الخطوة تمثل أول عملية فصل رسمية من قبل كلية تابعة لجامعة كولومبيا.

ووصفت المجموعة الفصل بأنه “تصعيد خطير في حملة القمع ضد الطلاب الذين يدعون إلى سحب الاستثمارات من آلة الحرب الإسرائيلية”.

وقالت جامعة كولومبيا إن محاضرة “تاريخ إسرائيل الحديثة” الشهر الماضي تعطلت بسبب توزيع المتظاهرين منشورات تحتوي على “صور عنيفة”.

وقالت الجامعة أمس الإثنين إنها أحالت اثنين من المشاركين في هذا النشاط، واللذين كانا من مؤسسة تابعة، إلى مؤسستهما الأصلية للخضوع لإجراءات تأديبية ومنعتهما من دخول الحرم الجامعي.

وقالت كلية برنارد “الفصل دائما ما يكون إجراء استثنائيا، ولكن الأمر ينطبق أيضا على التزامنا بالاحترام والإدماج ونزاهة التجربة الأكاديمية”.

(وكالات)

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  1. يقول نانسي:
    فبراير 25, 2025 الساعة 5:55 ص

    جامعات امريكا تحولت إلى معتقلات داعشية نازية دكتاتورية .حيث حرية الرأي و حرية التعبير ممنوعة على الاطلاق

    رد

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