كلية برنارد في نيويورك تفصل طالبين بسبب احتجاج تضامني مع فلسطين

واشنطن: فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا في نيويورك طالبين بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين.
وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما ذكرت المؤسسة التعليمية أن هذا نتيجة تعطيل فصل دراسي.
وقالت مجموعة ناشطين واسمها (سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا) إن هذه الخطوة تمثل أول عملية فصل رسمية من قبل كلية تابعة لجامعة كولومبيا.
ووصفت المجموعة الفصل بأنه “تصعيد خطير في حملة القمع ضد الطلاب الذين يدعون إلى سحب الاستثمارات من آلة الحرب الإسرائيلية”.
وقالت جامعة كولومبيا إن محاضرة “تاريخ إسرائيل الحديثة” الشهر الماضي تعطلت بسبب توزيع المتظاهرين منشورات تحتوي على “صور عنيفة”.
وقالت الجامعة أمس الإثنين إنها أحالت اثنين من المشاركين في هذا النشاط، واللذين كانا من مؤسسة تابعة، إلى مؤسستهما الأصلية للخضوع لإجراءات تأديبية ومنعتهما من دخول الحرم الجامعي.
وقالت كلية برنارد “الفصل دائما ما يكون إجراء استثنائيا، ولكن الأمر ينطبق أيضا على التزامنا بالاحترام والإدماج ونزاهة التجربة الأكاديمية”.
(وكالات)
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