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كليفرلي: نتشارك مع الأردن الرغبة في رؤية “حل الدولتين”

منذ 58 دقيقة

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عمان: قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الخميس، إن لبلاده والأردن رغبة مشتركة برؤية حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين يسير بشكل سلمي.
حديث الوزير البريطاني جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية يجريها كليفرلي إلى المملكة.
وأضاف كليفرلي: “لدينا رغبة مشتركة مع الأردن بأن نرى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) يسير بشكل سلمي”.
والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.
وأثنى المسؤول البريطاني على دور المملكة في “سعيها لتحقيق الأمن الإقليمي وحل الأزمات”.
بدوره أدان الصفدي الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، معتبراً أنها “أعمالا استفزازية”.
وتأتي زيارة كليفرلي إلى المملكة، في إطار جولة شرق أوسطية شملت قطر والكويت.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً في ظل استمرار عمليات اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى، كان آخرها لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صباح الخميس، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
(الأناضول)

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