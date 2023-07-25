كليفرلي يبحث في قطر ملفات فلسطين وسوريا والاتفاق النووي الإيراني

الدوحة: بحث وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، قضايا إقليمية بينها ملفات فلسطين وسوريا والاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير البريطاني، نظيره القطري، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال جولة بدأها الثلاثاء بالدوحة وتشمل الكويت والأردن.

وبحث رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، مع كليفرلي، “علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، والاتفاق النووي الإيراني، والأوضاع في أفغانستان”.

وأعرب الجانبان عن “قلقهما العميق من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وغياب آفاق السلام، لا سيما في ظل الأزمة الداخلية في إسرائيل”.

وتشهد الضفة الغربية بشكل متكرر توترات أمنية على خلفية اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، أحدثها الثلاثاء، بقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

في سياق متصل، التقى خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مع كليفرلي، في قاعدة دخان الجوية، بالعاصمة، وفق المصدر القطري الرسمي أيضا.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وحسب إعلان بريطاني رسمي، بدأ وزير الخارجية البريطاني في الشرق الأوسط تشمل قطر ثم الكويت ثم الأردن، وتستمر 3 أيام.

(الأناضول)