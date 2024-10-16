كلُّ الشُّكرِ والمحبّة لأمريكا

في مكتبتي المتواضعة رواية للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر «الغثيان»، وهي عبارة عن يوميات تبدأ منذ العام 1933. تدور أحداثها حول الهمّ النّفسي والضّجر والرَّهبة من العدم، مُملّة جداً، ولهذا استغرقتُ في قراءتها سنوات دون إنهائها. رغم أنّها من الحجم المتوسط، آمل أن أنهيها في يوم ما، لا أعرف قيمةَ إنهاء قراءتها، وهل ستؤثر على تفكيري كون كاتبها فيلسوفاً، أقرأ بضع صفحات ثم ألقيها جانباً ضَجَراً، ربما أستمتع بها مستقبلا في شيخوخة متقدمة مثلا.
مع تزايد مستوى الغثيان في الفترة الأخيرة فطِنتُ بها، ومرّة أخرى نظرت إلى غلافها ودار النّشر التي عملت لها لوغو لم أفلح في تفكيكه، ولكن من عنوان البريد الإلكتروني فهمت أنها دار نشر وتوزيع (فاروس) من القاهرة. إعداد الحسيني الحسيني معدى، قرأتُ بضع صفحات، كمن يرغم نفسه على طعام لا يحبّه، ومرّة أخرى ألقيت بها جانباً.
حالة غثيان تغلب على الرّغبة في القراءة.
أمريكا تطالب إسرائيل السّماح بدخول مساعدات إنسانية أكثر إلى شمال قطاع غزة، وفي إسرائيل يحرّضون، ويعتبرون إدخال المواد الغذائية خِيانة، لأنّ هذا مدَدٌ «للمخرّبين»، بينما والواجب هو تجويع «المخرّبين» حتى الموت، وفي القاموس الإسرائيلي الحديث، كلُّ أهل قطاع غزّة مخرِّبون، حتى أولئك الذين ما زالوا نطفة أو علقة أو مضغة في أرحام أمهاتهم، لأن النُّطفة ستصبح «مُخرِّباً» ولو بعد حين!
الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، يقول ما معناه أنّ أمريكا سوف تجري اختباراً خلال شهر، حيث يُفترض إدخال ثلاثمئة وخمسين شاحنة يومياً، ولكنّه يطمئن بأنّه مهما كانت نتيجة هذا الاختبار، لن تؤثّر على تزويد إسرائيل بالسّلاح للدفاع عن نفسها.
لو تبيّن مثلاً أنّ إسرائيل أدخلت تسعة وعشرين شاحنة فقط، بدلاً من ثلاثمئة وخمسين شاحنة في اليوم، فهل يعقل أن توقف أمريكا شحن الأسلحة وتعريض إسرائيل إلى خطر وجودي، وخصوصاً أنّ جبهة جديدة مع إيران على النار وباتت على وشك النضوج، وقد يجري تدشينها قبيل نهاية الشهر، يعني قبل نهاية الاختبار الأمريكي!
ثمَّ هل يعقل وقف تزويد إسرائيل بالسّلاح بينما مصانع حماس تعمل تحت الأرض! ثم إن هناك حديثاً عن تهريب مسدّسات من الأغوار الأردنية إلى الضفة الغربية ثم إلى غزّة! إضافة إلى إنتاج حِزب الله الحربي، الذي لا يتوقف في الليل والنهار.
تطلب أمريكا من ابنها المشاغب أن يُظهر شيئاً من الاحترام لرغبتها، لكنّه يتِفُّ ويغضبُ ويلعنُ الحُلفاء قبل الأعداء.
ولم يُغن نَصْبُ وحدات دفاع جوية أمريكية متقدّمة مع طواقمها لحماية سماء إسرائيل، ولم يقتنع الإسرائيليون بالموقف الأمريكي المتواطئ، الذي فضحه الإصرار على إدخال الطّحين والزيت والماء وعلب التونا، ومواد أخرى قد تكون خطيرة، إلى شمال قطاع غزّة.
هذا ليس نكراناً للجميل فقط، بل خيانة للشّريك، ماذا كنتم ستفعلون أصلاً من غير هذا الذي أفرغ مستودعاته من السّلاح الأشد فتكاً لأجلكم!
حسناً، للمقارنة فقط، تخيّلوا للحظات أنّ أمريكا تستيقظ في فجر يوم ما وتقرّرُ مناصرة وحماية الشُّعوب الطّامحة إلى الحرية، بعيداً عن المصالح الاقتصادية والهيمنة، وفجأة تَجري منافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين على من يقدم الخدمة الأكبر لقوى التحرّر في أيِّ مكان في العالم!
مثلاً أن يأمر جو بادين بنصب وحدات دفاع جوية في قطاع غزّة لمواجهة الطيران الإسرائيلي! وأن يردَّ عليه دونالد ترامب بتصريح خطير «لو كنت رئيساً لما حدث هذا كله، ولارتعدت تل أبيب خوفاً، وركعت طالبة الصفح والغفران».
كيف كان الفلسطينيون سيشكرون أمريكا! كم عدد الدّبكات الفلسطينية في مراكز الإيواء التي سيذكرون فيها أسماء الأصدقاء الأبطال جو بايدن، ولويد جيمس أوستن المدافع عن الحريّة، وكم سيذكر ترامب بصيغة (أبو إيفانكا) بالخير والحب والتقدير، كم عدد الأعلام الأمريكية التي سوف تتقدّم المسيرات في الضّفة الغربية وعمّان والرّباط! (لا أدري إذا كان المشير عبد الفتاح السّيسي سيسمح للمصريين بالتّظاهر شكراً وعرفاناً لأمريكا على موقفها الأصيل من قطاع غزّة)!
تخيّلوا أعداد الأعلام الأمريكية التي سترفرف على خيام النّازحين وعلى البيوت المهدّمة، وأيُّ الكلمات سوف ينتقيها أبو عبيدة في كلمته المسجّلة لشكر الأخوة الأمريكيين رعاة الحرّية والعدل في هذا العالم الظّالم، وعلى رأسهم فخامة الأخ الرئيس جو بايدن ألبسه الله رداء الصِّحة! كم عدد الفلسطينيين والعرب الذين ستدمع قلوبهم قبل عيونهم وتهتف معتذرة «لقد ظلمناك يا أمريكا، سامحينا»! وسوف تُشطب مقولة مقولات مثل أمريكا رأس الحيّة ويوبّخ من يردِّدها، وتختفي عبارة «أمريكا هي الطاعون والطاعن أمريكا» من قصيدة مديح الظل العالي. وكم عدد أولئك الذين سيشهرون صورة أبراهام لينكولن على بروفايلاتهم في مواقع التواصل، وعلى زجاج سيّارات الأجرة والعربات التي تجرّها الحمير والخيول في قطاع غزّة! وكم فلسطيني سيلفتُ نظر زوجته بأنّها يجب أن تقتني منتجات التجميل الأمريكية، بدلاً من بضائع الألمان المصطفين تلقائياً ومن غير تأنيب ضمير مع الاحتلال.
وكم شاعر عربي سيهجو إعصار ميلتون الذي تسبّب في نزوح ملايين الأخوة في فلوريدا، وكم إمام مسجد سيختتم صلاة الفجر بدعاء حارٍ لإخوتنا الأمريكيين! «اللهم الطف بإخوتنا الأمريكيين في فلوريدا، اللهم ارفع غضبك عنهم، اللهم دمّر وأحبط عمل كلّ من يسيء إلى أيّ ولاية ولاياتها الخمسين، اللهم زِدها قوّة وغنى، وافتح عليها أبواب رحمتك وهدايتك يا أرحم الرّاحمين».
فجأة تطلب أمريكا تسريع التحقيق الدولي في جرائم الحرب لاعتقال نتنياهو وغالانت، وتؤكد مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن ما فعلاه يزيد أضعافاً مضاعفة عن ما فعله الصربي «الشّاعر» والطبيب النفسي رادافان كاراديتش مع البوسنيين والكروات. أما الألمان، فكيف يُمكن يا حضرة وزيرة الخارجية، أن يُسهم إحراق الناس في الخيام بأمن إسرائيل، كيف يستوي هذا مع العقل الألماني اللامع!
سعادة الوزيرة أنالينا بيربوك، إذا كان فكر أجدادك اللامع قد أقنعهم بإبادة اليهود في أوروبا، فما هو ذنب أبناء غزة وفلسطين بأن يدفعوا ثمن غسل تاريخ أجدادك القبيح الأسود! موقف بلادك الإجرامي مما يجري في غزّة لا تمحوه المساعدات الألمانية للقطاع، من جهة تُعلنون تقديم مساعدات لإعادة تأهيل المستشفيات، ومن جهة أخرى تتفهّمون حرق الناس الذين يلوذون في محيط هذه المستشفيات؟
بهذا الموقف المثير للغثيان، تقولين إنّ العنصرية مـتأصلة وما زالت تدور في شرايينك الزرقاء.
أعلم أن هناك من يقول، قبل أن تلوم الغريب البعيد والأجنبي، لُم جيران الفلسطينيين، وأبناء جلدتهم.
نعم أتّفق مع هذا، ولكن باختصار، إذا كان الفلسطينيون يعانون من احتلال مُجرم، فالشُّعوب الشّقيقة تعاني من احتلالات طبقة فوق طبقة، وواجبنا أن ندعو لأخوتنا بالحرّية، وامتلاك قراراتهم بأيديهم، وأن يستطيعوا في يوم ما التعبير عن أنفسهم وضمائرهم ومشاعرهم ومواقفهم مما يدور في بلدانهم وفي فلسطين وفي العالم أجمع.
عندك حساسية مثلي من التمسح بفلاسفة الغرب واستعارة quotations منهم وبناء مقالات كاملة وقصص عليها مع ان عندنا القرءان واحاديث الرسول نستطيع ان ننهل منها وقد نزلت لنا خصيصا بلغة لا عوج فيها نفقهها، نزلت بالعربي الفصيح الذي لا اعوجاج فيه اكراما من الله لامة العرب وليس لغيرهم كرمال النبي العربي ص, ولا يفقد بضم الياء المحتوى والقصد بترجمة ولا يفقد بفتح الفاء هذه المرة، جمالا لغويا او معنويا..
ولكن كما يقول المثل الغير عربي والغير اصيل: the grass is always greener on the other side.
وعندما تبلغ الأزر سايد تكتشف ان الانجيل او العشب عندك أجمل بكثير من الازر سايد ولكنها فراغة عين حيث ان ما كنت تعتقد انه اخضر هو عشب مصفر.
لا ادري لماذا اكره الاستعارة من فلاسفة الغرب، يمكن لأني مش متعلم او لأني معقد لا افهم لغتهم. لا ادري.
يا أيها العرب والمسلمون ….. صدقوني …لو توحتم و قاطعتم المنتجات والسيارات ألمانية…نصرةً لدينكم ولغزة …لتنهار ألمانية القذرة في أشهر
المقاطعة ليست عملية في زمن العولمة، حتى لو قاطعت المنتجات بشكل مباشر، أي شيء تشتريه يصب في النهاية في تلك الاقتصادات
شكرا جزيلا لك أستاذ سهيل على المقال الجميل الذي سلك في احد جوانبه عالما افتراضيا أن تقف أمريكا في صفنا و تدافع عنا .. كما يقال في المثل .. حلم ابليس في الجنة .. المشهد الذي نعيشه إننا أمام منظومة من الهمجيين و القتلة و اللصوص انتفت عنهم كل القيم و تخلوا عن انسانيتهم .. فهم وحوش في ابدان بشر .. هذه المنظومة المتمثلة في أمريكا المجرمة ومعها أوربا صاحبة الديمقراطية الكاذبة و اذنابهم من أنظمة الذل و العار في عالمنا العربي و الإسلامي.. كلهم اتحدوا وما يزالون يعملون على تصفية قضيتنا .. حتى لو ابيد الشعب الفلسطيني بسمته .. فنحن اما تحدي عظيم لانملك أمامه سوى الدعاء إلى الله القادر النصار أن يشتت جمعهم و ينصرنا عليه انه على كل شيئ قدير . قال تعالى .. سيهزم الجمع و يولون الدبر .. صدق الله العظيم.
فكرة طريفة ومبكية وضاربة جدا في الصرات الحديثة
الخبز أخطر من قنبلة ؟؟؟؟؟أبعاد فكرية عميقة لهذه الرؤية وخ طيرة
سأبحث فيها
كلام جميل جدا
لا فض فوك
حقيقة، دعمت امريكا مصر إبان “العدوان الثلاثي، ودعمت ثورة وتحرير الجزائر، وسلحت ودعمت سنة العراق “الصحوات” ليكون لهم نصيب متساوي في السلطة، وسلحت ودعمت ثورة سوريا ليكون لهم ثقل على طاولة المفاوضات.. فالإسلام السياسي و”صراع الحضارات والأديان” له نصيب في الكارثة
المشكلة فصلها الفيزيائي “ستيفن هاوكنغ” في مقاله “سوريا نهاية الحضارة الإنسانية” فالناس تقتل باحدث ما توصل اليه الذكاء الصناعي من تكنولوجيا، وايضاً يناقش الأمر باحدث ما توصل له الذكاء الصناعي من تكنولوجيا، والأمور تزداد سوءا، اماً الدعاء فبحاجة لعدة سنوات ضوءية ليصل ونفس الوقت تتطلب الإجابة
ولع القنوات والسوشال ميديا والنخب في فهم وتحليل اسراءيل وما يسميه الأردنيون “خطر اليمين الصهيونى”! جزء لا يتجزأ من الماساة
امريكا دعمت سنه العراق!! من اين اتيت بهذا الكلام يا رجل؟؟
أدركت متأخرة قذارة العالم
الخبز أخطر سلاح يستغله البرابرة في كل المجتمعات لإستغلال الإنسان وإرساله
حرب الخبز أقذر حرب
نعم ، هكذا يجب ان يكون الخطاب لضماءر الاميريكيين ومن يحذو حذوهم، لعل معجزة الخيال والرومانسية ستحركهم لادراك ماساة الضعفاء
اللوبي الصهيوني هو من يحكم أمريكا و يدير قراراتها السياسية و الاعلامية و الاقتصادية و العسكرية.
الدول العربية نعاج ضعيفة تحتمي يالذئب الأمريكي القوي.و الذئب الأمريكي يأكل نعجة عربية كلما جاع أمام باقي النعاج العربية التي مازالت تحتمي به. أحلام النعاج!!