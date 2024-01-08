“كل الدنمارك في الشوارع من أجل فلسطين”- (صور)

كوبنهاغن : سار الآلاف من المتظاهرين من قاعة مدينة فريدريكسبيرغ إلى قاعة مدينة كوبنهاغن في الدنمارك في مسيرة بعنوان ” “كل الدنمارك في الشوارع من أجل فلسطين – وقف إطلاق النار الآن”.

ونظم المظاهرة تجمع واسع من مجموعات التضامن والناشطين احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة.

وهتف متظاهرون ” فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.