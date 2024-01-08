“كل الدنمارك في الشوارع من أجل فلسطين”- (صور)

كوبنهاغن : سار الآلاف من المتظاهرين من قاعة مدينة فريدريكسبيرغ إلى قاعة مدينة كوبنهاغن في الدنمارك في مسيرة بعنوان ” “كل الدنمارك في الشوارع من أجل فلسطين – وقف إطلاق النار الآن”.
ونظم المظاهرة تجمع واسع من مجموعات التضامن والناشطين احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة.
وهتف متظاهرون ” فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.
معظمهم عرب ومسلمين! لو كان الأمر يخص أقلية في بلاد المسلمين لعمت المظاهرات مثل باريس يوم صحيفة ايبدو ولهبوا متطوعين ومتطوعات للحرب كما حرب الموصل!
هذا ليس صحيح بل العكس هو الصحيح ، معضمهم دنمركيين لكن المشكلة أن العرب يحبون الصفوف الأولى
أنا أحد ا المشاركين في هذه المظاهرة