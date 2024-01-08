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“كل الدنمارك في الشوارع من أجل فلسطين”- (صور)

8 - يناير - 2024

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كوبنهاغن : سار الآلاف من المتظاهرين من قاعة مدينة فريدريكسبيرغ إلى قاعة مدينة كوبنهاغن في الدنمارك في مسيرة بعنوان ” “كل الدنمارك في الشوارع من أجل فلسطين – وقف إطلاق النار الآن”.

ونظم المظاهرة تجمع واسع من مجموعات التضامن والناشطين احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة.

وهتف متظاهرون ” فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يناير 8, 2024 الساعة 4:12 ص

    معظمهم عرب ومسلمين! لو كان الأمر يخص أقلية في بلاد المسلمين لعمت المظاهرات مثل باريس يوم صحيفة ايبدو ولهبوا متطوعين ومتطوعات للحرب كما حرب الموصل!

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    1. يقول فلسطيني:
      يناير 11, 2024 الساعة 11:13 ص

      هذا ليس صحيح بل العكس هو الصحيح ، معضمهم دنمركيين لكن المشكلة أن العرب يحبون الصفوف الأولى

      أنا أحد ا المشاركين في هذه المظاهرة

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