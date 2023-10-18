المذبحة الوحشية التي نفذها مخربو حماس في 7 أكتوبر كانت خطيرة على نحو خاص لأنها كانت خطوة مخططة بتفاصيل التفاصيل واستهدفت القتل والاختطاف المنهاجي لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين. أما الدروس الأساسية الناشئة عن ذلك لمواصلة المعركة فهي على حد فهمي التالية:

*الوحدة: إسرائيل ملزمة بأن تكون موحدة على مدى الزمن. حتى بعد الخطوة التي تؤدي إلى القضاء على حماس في غزة، فإن المعركة ستستمر لزمن طويل، سواء لأننا في ذروة صراع مع المحور المتطرف بقيادة إيران، أم لأن استكمال ترتيب الواقع الجديد في غزة سيتطلب وقتاً طويلاً. لا تكفي حكومة طواريء، ثمة حاجة إلى حكومة وحدة ووحدة حقيقية.

شرعية للعمل: على إسرائيل أن تواصل تطوير منظومة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة والدول الغربية والدول العربية البراغماتية، وتعظيم الشرعية الغربية للعمل، وذلك دون أن ننحرف عن هدف إسقاط حماس وإضعاف المحور الإيراني. إن الفهم الأمريكي بان غياب الردع العسكري حيال إيران وفروعها أدى إلى مصيبة 7 أكتوبر، هو ذخر استراتيجي هائل. من المهم استخدامه لمواصلة المعركة وترجمته إلى التزام أمريكي ملموس أكثر في معالجة التهديدات الأخرى النابعة من المحور الإيراني وعلى رأسها البرنامج النووي وذلك في أقرب وقت ممكن.

الاعتماد على أنفسنا فقط: على إسرائيل أن تستعد للسيطرة في غزة لزمن طويل. كل بديل عن السيطرة العسكرية الفاعلة لإسرائيل في غزة ليس واقعياً. طالما كانت رواية الصراع ضد الصهيونية، بما في ذلك بواسطة الإرهاب الوحشي هي الرواية التي تُوحِّد الجمهور الفلسطيني، فلا يمكن لأي حكم فلسطيني أن يمنع استئناف الإرهاب من القطاع. كما أن إعطاء إمكانية لسكان القطاع للمغادرة ليس واقعياً، إذ ليس واضحاً كم منهم سيرغبون في ذلك. وفي كل حال فإن مصر تعارض ذلك بشدة ومن المشكوك فيه أن توجد دولة تكون مستعدة لأن تستوعبهم. كما أن إمكانية نقل القطاع إلى حكم عربي ودولي ليست واقعية.

*عين مفتوحة شمالاً: على إسرائيل ان تستعد لمعركة ضد إيران وحزب الله، يحتمل أن تندلع فوراً ويحتمل أن تتأخر. طالما كان النظام الإسلامي المتطرف يسيطر في إيران فإنها شبه محتمة. بالتوازي عليها أن تستعد لليوم التالي لأبو مازن. لهذا الغرض يجب إجراء مراجعة معمقة في جهاز الأمن ولا سيما في دوائر الاستخبارات. التحقيق الكامل والشامل لا يجب أن يتم في هذه اللحظة، في إطار المعركة ضد حماس في غزة، لكن تعلم الدروس الحيوية محظور تأجيله أكثر مما ينبغي.

*استغلال الفرصة: الجهد الأساسي في هذه اللحظة هو إسقاط حماس وخلق واقع جديد في غزة، لكن هذه الفرصة من الواجب استخدامها لتحقيق المصالح القومية لإسرائيل من الخارج ومن الداخل.

بقلم: العميد احتياط يوسي كوبرفاسر

إسرائيل اليوم – 18/10/2023