كمال داود ينعى والدته من فرنسا ويخاطب الرئيس الجزائري: لا البكاء ولا الوداع لأنكم تمنعون عني العودة إلى بلدي

باريس- “القدس العربي”: أعلن الروائي الفرنسي- الجزائري كمال داود، أمس، عن وفاة والدته، معبرًا عن حزنه الشديد لعدم قدرته على وداعها أو حضور جنازتها بسبب منعه من دخول الجزائر، حيث يواجه ملاحقات قضائية ومذكرتي توقيف دوليتين بحقه.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، قال داود مخاطباً الرئيس الجزائري: “إلى تبون، وكمال سيدي السعيد، وبلقايم، وإلى الآخرين: هناك أيام لا تمحى من الذاكرة. اليوم، ماتت أمي. لا أستطيع توديعها، ولا بكاءها. لا رؤية جثمانها ولا دفنها. لأنكم تمنعونني من أهلي. وتمنعون عني العودة إلى بلدي، الذي ليس ملكاً لكم”.

معتبراً أن هذا الوضع يمنعه من مشاركة عائلته لحظات الحزن والمواساة، وأن ما يتعرض له نوع من “الإقصاء” الذي يشمل حتى الجوانب الإنسانية في حياته.

إلى تبون، كمال سيدي السعيد، بلقايم وإلى الآخرين: هناك أيام لا تمحى من الذاكرة. اليوم ماتت أمي. لا أستطيع توديعها، ولا بكاءها. لا رؤية جثمانها ولادفنها. لأنكم تمنعوننني من أهلي. وتمنعون عني العودة إلى بلدي، الذي ليس ملكا لكم. pic.twitter.com/NpqjNNiIP9 — kamel DAOUD (@daoud_kamel) July 11, 2025

ويُعد كمال داود، الحائز على جائزة غونكور لعام 2024، من أبرز الكتّاب الجزائريين المقيمين في فرنسا. وقد سبق أن وُجهت إليه عدة تهم في الجزائر، من بينها “انتهاك قانون المصالحة الوطنية” و”الإساءة إلى مؤسسات الدولة”، خاصة بعد صدور روايته “حوريات”، التي تناولت ما يُعرف بـ”المأساة الوطنية” في الجزائر.

ويواجه داود أيضًا دعوى قضائية مدنية في فرنسا، رفعتها ضده السيدة سعادة عربان، التي تتهمه بانتهاك خصوصيتها واستخدام تفاصيل من حياتها الشخصية، بما في ذلك معطيات طبية، دون إذن منها، كمادة لروايته. في المقابل، ينفي داود هذه التهم بشكل قاطع، مؤكدًا أن الرواية عمل خيالي مستوحى من عمله الصحافي الميداني خلال تسعينيات القرن الماضي.

وكانت السلطات القضائية الجزائرية قد أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، وفق ما أكدته عدة مصادر إعلامية فرنسية وجزائرية. وقد نُشرت المذكرات عبر قنوات رسمية بالتنسيق مع الشرطة الدولية (لإنتربول)، وتتعلق بملاحقات قانونية أبرزها “انتهاك قانون المصالحة الوطنية لعام 2005″ و”الإساءة إلى رموز الدولة وتشويه صورة الجزائر في الخارج.”

ويواجه كمال داود انتقادات لاذعة داخل الجزائر، بسبب تبنّيه ما يُوصف بـالسرديات اليمينية الغربية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى انخراطه في مراجعات حادة للتاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر.