كمبوديا تدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” مع تايلاند

نيويورك: أعلن سفير كمبوديا في الأمم المتحدة الجمعة أن بلاده تريد “وقفا فوريا لإطلاق النار” مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي.

وقال السفير الكمبودي تشيا كيو للصحافيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن “طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار- دون شروط- وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف”.

وأضاف “كيف يمكنهم (التايلانديين) أن يتهمونا، دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية” بمهاجمة “جارة كبيرة”.

وتابع كيو أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضا”.

لم يرغب أي مشارك آخر في الاجتماع الطارئ الذي طلبته كمبوديا في الإدلاء بتصريحات.

وارتفعت حصيلة القتلى في كمبوديا جراء الاشتباكات مع تايلاند إلى 13 شخصا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بنوم بنه السبت، فيما أجبر أكثر من 35 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكمبودية مالي سوتشيتا إن من بين الضحايا خمسة جنود.

تصاعد النزاع الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا خلال اليومين الماضيين إلى مستوى غير مسبوق من العنف منذ عام 2011، مع استخدام الطائرات الحربية والدبابات والقوات البرية والمدفعية.

(أ ف ب)