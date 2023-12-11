كمين أعدته “حماس” وراء مقتل 5 جنود إسرائيليين في خان يونس 

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وهيئة البث العبرية، الإثنين، أن 5 من الجنود الذين أعلن مقتلهم في وقت سابق اليوم، سقطوا إثر كمين أعدته عناصر حركة “حماس” بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه “على مدار آخر 24 ساعة بدأ جنود الكتيبة 8111 التابعون لمجموعة قتال اللواء 4 بعملية توغل في مجمع بنى تحتية معادية في محيط مدرسة بجنوب قطاع غزة، عندما تعرضوا لإطلاق النار منها باتجاه القوات”.

وأضاف: “أمس وخلال القتال تم تفجير عبوة ناسفة باتجاه القوات، وتم رصد مسلحين في المنطقة، حيث رد الجنود بإطلاق النار، ووجّهوا الطائرات والدبابات، وسعوا إلى الاشتباك، وصفّوا مسلحين”.

ومن جهتها، أوضحت هيئة البث العبرية أن “كمينا أعده مسلحون من حماس للجيش الإسرائيلي في خان يونس، أدى إلى مقتل 5 من الضباط والجنود”.

وأشارت إلى أن الضباط والجنود هم من أفراد “الكتيبة 8111” في اللواء الخامس بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت بأن القتلى من الجنود الإسرائيليين “كانوا يقومون بنشاطات عسكرية، أمس الأحد، في مجمع قرب مدرسة تحتوي على بنية تحتية معادية وممرات أنفاق، عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناصة، ولقذائف مضادة للدبابات أطلقت باتجاههم”.

وتابعت: “هرعت قوة من المشاة إلى مكان الحدث لمساندتهم، فقُتل 5 بعد أن دخلت موقعا ملغما”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القتلى العسكريين هم: “الرائد (احتياط) رومان برونشتاين 46 عاماً من بات يام، والنقيب (احتياط) إيليا يانوفسكي، 24 عاماً من القدس، والرائد (احتياط) آري يحيئيل زنيلمان 32 عاما من القدس، والرائد (احتياط) إيتاي بيري، 36 سنة من موديعين، والرائد (احتياط) أفيتار كوهين، 42 سنة من كفار سابا”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسماء 7 من عناصره قتلوا إثر معارك في غزة، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتلهم.

وبإعلان اليوم، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 433.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أعلنت مساء الأحد، تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 40 جنديا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وقالت “القسام” في بيان إن عناصرها “اشتكبت مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجروا عددا من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)