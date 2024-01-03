سياسة | عربي | فلسطين

كم تبلغ المكافأة المالية التي رصدتها الخارجية الأمريكية للوصول إلى العاروري؟- (تغريدة)

3 - يناير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

أعاد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إلى الأذهان، المكافأة الضخمة التي رصدتها وزارة الخارجية الأمريكية، لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إليه.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، رصد “مكافأة” قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن “العاروري”، إضافة إلى قياديين في حزب الله اللبناني.

وقبل ذلك أدرجت “وزارة الخزانة” الأمريكية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015.

وتتهم الولايات المتحدة العاروري بالمسؤولية عن عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية.

والعاروري الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف سيارته ومكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو الرجل الثاني في حماس، بعد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وهو المسؤول عن أنشطة ذراعها العسكري في الضفة الغربية.

ويوم الثلاثاء، قال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس، إن إسرائيل كانت وراء اغتيال العاروري، لكنهما أكدا أنها لم تخطر إدارة بايدن مسبقًا بالهجوم.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لم تبلغ الولايات المتحدة، لكنه قال إنها أبلغت إدارة بايدن “أثناء تنفيذ العملية”، وفقاً للموقع.

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    يناير 3, 2024 الساعة 12:20 م

    هذا دليل قاطع على أنّ الإدارة الأمريكيّة مشاركة 100% مع الكيان الصهيونيّ بعمليّة الضاحية الجنوبيّة ببيروت أمس…
    وبالتالي لا تحتاج إسرائيل تبليغها مسبقًا بميقات تنفيذ العمليّة فهي على علم تام بالتفاصيل…ولهذا تمّ الإعلان عن سحب حاملة الطائرات الأمريكيّة قبل 72 ساعة بعيدًا عن الساحل خشية من ردّ فعل ضارب قاتل من قبل المقاومة.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 2:23 م

    العاروري رجل من ذهب وهاقد ذهب إلى بارئه بعد انتهاء مهمته ليخلفه حلف سيكون أشد تنكيلا بالمحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒

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