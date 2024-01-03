كم تبلغ المكافأة المالية التي رصدتها الخارجية الأمريكية للوصول إلى العاروري؟- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

أعاد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إلى الأذهان، المكافأة الضخمة التي رصدتها وزارة الخارجية الأمريكية، لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إليه.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، رصد “مكافأة” قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن “العاروري”، إضافة إلى قياديين في حزب الله اللبناني.

وقبل ذلك أدرجت “وزارة الخزانة” الأمريكية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015.

Reward up to $5 Million for Info on Hamas Key Leader Help us find this terrorist. If you have information on Salih al-Aruri, you could be eligible for a reward and potential re-location.https://t.co/BKuN5m48tv pic.twitter.com/sEfmJLdAUX — Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 24, 2023

وتتهم الولايات المتحدة العاروري بالمسؤولية عن عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية.

والعاروري الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف سيارته ومكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو الرجل الثاني في حماس، بعد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وهو المسؤول عن أنشطة ذراعها العسكري في الضفة الغربية.

ويوم الثلاثاء، قال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس، إن إسرائيل كانت وراء اغتيال العاروري، لكنهما أكدا أنها لم تخطر إدارة بايدن مسبقًا بالهجوم.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لم تبلغ الولايات المتحدة، لكنه قال إنها أبلغت إدارة بايدن “أثناء تنفيذ العملية”، وفقاً للموقع.