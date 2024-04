كم تبلغ المكافأة المالية التي رصدتها الخارجية الأمريكية للوصول إلى العاروري؟- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

أعاد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إلى الأذهان، المكافأة الضخمة التي رصدتها وزارة الخارجية الأمريكية، لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إليه.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، رصد “مكافأة” قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن “العاروري”، إضافة إلى قياديين في حزب الله اللبناني.

وقبل ذلك أدرجت “وزارة الخزانة” الأمريكية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015.

Reward up to $5 Million for Info on Hamas Key Leader

Help us find this terrorist.

If you have information on Salih al-Aruri, you could be eligible for a reward and potential re-location.https://t.co/BKuN5m48tv pic.twitter.com/sEfmJLdAUX

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 24, 2023