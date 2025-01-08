“كم دجاحة تريدين؟”.. ونائب يلعب”الورق”.. جدل في الأردن بعد اتهام الصحافيين بتصوير “خصوصيات” النواب

عمان- “القدس العربي”:

تسببت عدسات الكاميرات الفضولية للصحافيين الأردنيين، بإثارة أزمة مع مجلس النواب ظهر الأربعاء، وامتد الخلاف إلى الشرفة والجمهور مما استدعى تدخل الشرطة لمنع الفوضى.

ويبدو أن الخلاف نشب أصلا بين أحد المصورين الصحافيين ونائب في البرلمان، حيث اتهم الثاني الصحافيين بالتلصص على الهواتف الخلوية للنواب وتصوير خصوصياتهم، الأمر الذي يخالف الدستور.

وثار جدل عندما التُقطت صورة بالفيديو لأحد النواب وهو يمارس لعبة “ورق الشدة” على شاشته أثناء نقاشات الميزانية المالية.

وقالت صحيفة “مدار الساعة” المحلية الإلكترونية، إن الخلاف نشب أيضا بعدما صورت كاميرا أحد النواب وهو يخاطب زوجته مستفسرا عن عدد الدجاجات التي يتوجب عليه إحضارها معه إلى البيت: “كم طير بدك أجيب معي؟”.

بعد حصول جدالات ونقاشات، شوهد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في الغرفة المخصصة للصحافيين، وأبلغهم بأنه لا يقبل الإساءة لأي صحافي. لكن عليهم بالمقابل تجنب التقاط صور للنواب تنطوي على بعد شخصي أو خصوصية ذاتية. ثم تحدث الصفدي عن وجود سيدات في مجلس النواب ينبغي الحفاظ على حرمة خصوصياتهن.

وأشار الصفدي لأربع صور شاهدها واعتبرها مؤذية ومسيئة ولا علاقة لها بالتغطية المهنية. لكنه قال إن مجلس النواب كفيل بمحاسبة أي عضو فيه يخالف التعليمات بلعب الورق أو مشاهدة مسلسل أثناء نقاشات الرقابة والتشريع.

اتفق الصفدي مع الإعلاميين على تعديل سلوكهم واحترام خصوصيات النواب.

ويواصل مجلس النواب الأردني نقاشاته الحيوية في الميزانية المالية، وسط خطابات حادة تنتقد الحكومة، ودون أن تؤثر بالمقابل على خيارات الحكومة في الملف المالي.

وطالب النواب حكومةَ الرئيس جعفر حسان برفع رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين، وبتخفيض النفقات العامة والسيطرة على الأسعار.

وخاطب النائب محمد ظهراوي رئيسَ الوزراء تعليقا على صورة رياضية للأخير: “أنت ترفع الأثقال وحكومتك ترفع علينا الأسعار”.

وشهدت مداولات الميزانية نقاشا حادا حول ارتفاع قياسي بمعدل مخصصات ورواتب بعض المسؤولين الكبار في شركات حكومية أو في أمانة العاصمة عمّان، أو حتى في رئاسة الوزراء.