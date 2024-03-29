كنائس القدس تحيي «الجمعة العظيمة» في ظل الحصار الإسرائيلي

القدس المحتلة – «القدس العربي»: أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي يوم «الجمعة العظيمة»، في القدس المحتلة أمس الجمعة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على المدينة المقدسة، ومنعه مواطني الضفة الغربية من الوصول القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا ترأس قداسا في كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة، وبمشاركة من الفلسطينيين المسيحيين و»غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48، بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس».

وقال في عظة أمس الأول: «إن الحرب، مع كل ما تحمله من عنف وكراهية ومعاناة وموت، تجعل الاحتفال بالعيد صعباً». وأضاف «وفي واقع الأمر، ليس عيد الفصح سهلاً أبدًا، ما لم نرغب في أن نحصُره بشعائر قديمة، أو أن نعتبره عيدا كسائر الأعياد».

وتابع: «إذا كان المقصود من الاحتفال الاستراحة من العمل فقط، وقضاء وقت ممتع يجعل الحياة اليومية أسهل، فإنه بالتأكيد لا يوجد مجال كبير هذا العام للمرح والترفيه، بل بالحري للألم والدموع». وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بالمدينة، وفي محيط البلدة القديمة.

كما شارك المئات من المصلين في مسيرة «درب الصليب» في «طريق الآلام» في البلدة القديمة، وصولا إلى كنيسة القيامة، مرددين الصلوات والتراتيل الدينية.

وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات ودورات دينية خاصة بالمناسبة.

وتحتفل الكنائس المسيحية الغربية، اليوم، بالسبت المقدس وعشية الفصح، الذي يسبق الاحتفال بعيد الفصح المجيد، يوم الأحد.