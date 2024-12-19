كندا.. ألف حالة معاداة للمسلمين وكراهية للفلسطينيين خلال 6 أشهر

أنقرة: أعلنت اللجنة الكندية الدائمة للعدالة وحقوق الإنسان، الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة معاداة للمسلمين وجرائم الكراهية ضد الفلسطينيين في البلاد، خلال الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومارس/ آذار 2024.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة الحقوقية، الأربعاء، بشأن ظاهرة معاداة المسلمين وحوادث الكراهية ضد الفلسطينيين في البلاد بعد 7 أكتوبر 2023.

وكشفت اللجنة عن زيادة حالات معاداة المسلمين وجرائم الكراهية ضد الفلسطينيين 13 ضعفا في الربع الأخير من عام 2023 عقب بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وشملت هذه الحالات المبلغ عنها جرائم مثل التحرش والتخريب والافتراء والكشف عن المعلومات الشخصية والترهيب والعنف.

وذكرت اللجنة أنه ينبغي تعزيز السلطات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الكراهية، وزيادة تمويل خدمات الأمن المخصصة للمساجد في البلاد، والتدخل بسرعة أكبر في حوادث الكراهية.

وأوصت بفرض قوانين أكثر صرامة على شركات التواصل الاجتماعي لضمان وفائها بالتزاماتها المتعلقة بالشفافية ولمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

(الأناضول)