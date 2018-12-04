كندا .. إغلاق 15 مدرسة ومنح إجازة لأربعة آلاف تلميذ بسبب تهديدات عبر الإنترنت

منذ 3 ساعات
كندا .. إغلاق 15 مدرسة ومنح إجازة لأربعة آلاف تلميذ بسبب تهديدات عبر الإنترنت

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أوتاوا: منحت السلطات الكندية إجازة غير متوقعة لنحو أربعة آلاف تلميذ من مدارسهم،  الاثنين، حيث طلب المسؤولون من التلاميذ البقاء في منازلهم بسبب تهديدات عبر الإنترنت.

وذكرت السلطات في منطقة سيلكيرك أنه تم إغلاق 15 مدرسة لحماية التلاميذ والموظفين بعد ظهور تهديدين عنيفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، الأحد.

يشار إلى أن تلك المنطقة قريبة من مدينة وينيبيج، في إقليم مانيتوبا الكندي، الذي يقع على مسافة غير بعيدة من ولايتي نورث داكوتا ومينيسوتا الأمريكيتين.

وذكرت قناة (سي تي في) الكندية، نقلا عن الشرطة، أنه تم اعتقال شاب وفتاة (18 عاما) ومراهق (16 عاما) قبل بدء اليوم الدراسي، بينما لم تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

(د ب أ)

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