كندا تأمر بإغلاق الفرع المحلي لـ”تيك توك” من دون حظر استخدام التطبيق

أوتاوا: أمرت كندا الأربعاء بإغلاق الفرع الكندي لتطبيق “تيك توك” مشيرة إلى “مخاطر معيّنة على الأمن القومي، من دون أن تحظر التطبيق في البلاد.

ويرتّب قرار الحكومة هذا على “تيك توك” إغلاق مكاتبها في تورونتو وفانكوفر.

وقال وزير الابتكار الكندي فرنسوا فيليب شامباني في بيان إن أوتاوا تفرض هذا الإجراء “بسبب مخاطر معيّنة تشكلها الأنشطة التي تقوم بها شركة بايت دانس، على الأمن القومي في كندا”.

وخضعت منصة تيك توك المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية العملاقة لعملية تدقيق في كندا أُطلقت في أيلول/ سبتمبر 2023، بعدما حظرت الحكومة التطبيق في شباط/ فبراير 2023 من هواتف الموظفين الحكوميين بسبب مخاطره على الخصوصية والأمن.

وأضاف الوزير “اتُّخذ هذا القرار بناء على معلومات وأدلّة جُمعت في إطار عملية التدقيق، ونصائح وفرتها وكالات الأمن القومي والمخابرات الكندية وشركاء حكوميون آخرون”.

وأشار إلى أنّ الحكومة “لن تمنع السكان الكنديين من استخدام تيك توك أو إنشاء محتوى فيه”، إذ تترك الخيار لهم مع تحذيرهم من استخدام “جهات أجنبية” معلوماتهم الشخصية.

وأشارت تيك توك من جانبها إلى أنها ستطعن في القرار أمام القضاء.

وقال ناطق باسمها لوكالة فرانس برس إن “إغلاق مكاتب تيك توك في كندا ووضع حدّ لمئات الوظائف المحلية ذات الأجر الجيد ليسا في مصلحة أحد، وأمر الإغلاق اليوم سيتسبب بذلك”.

