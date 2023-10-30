سياسة | دولي

كندا تؤكد دعوتها لهدنة إنسانية في غزة: “الوقت ينفد”

منذ 10 دقائق

وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي ورئيس الوزراء جاستن ترودو

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أوتاوا: كررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، اليوم الإثنين، الدعوة لهدنة إنسانية في الصراع في غزة، قائلة إنه لم يتبق سوى وقت قليل لإخراج الكنديين والرهائن في أثناء تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت جولي، ضمن نص خطاب ألقته أمام النادي الاقتصادي الكندي في تورونتو، “400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس… لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية، هدنة إنسانية في غزة”.

وأضافت “الوقت ينفد. نحتاج إلى موافقة من جميع الأطراف على إخراج الرعايا الأجانب بمن فيهم الكنديون. لإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى غزة”.

(رويترز)

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