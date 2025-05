كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والضفة وغزة- (تدوينة)

كندا: حذرت كندا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية، ورفعت تقييمها للمخاطر في المنطقة بسبب زيادة التهديدات بوقوع هجمات على إسرائيل.

وحثت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في منشور على إكس في ساعة متأخرة من أمس الجمعة الكنديين المتواجدين بالمنطقة على التفكير في المغادرة بوسائل النقل التجارية.

وقالت “مع تزايد خطر وقوع هجمات على أراض إسرائيلية، يظل الوضع الأمني الإقليمي ملتهب للغاية وقد يتصاعد دون سابق إنذار”.

With a heightened risk of attacks on Israeli territory, the regional security situation remains highly volatile & could escalate without notice.

We have increased our risk level to “avoid all travel” to Israel+West Bank.

Canadians should consider leaving by commercial means.

— Mélanie Joly (@melaniejoly) April 12, 2024