سياسة | دولي

كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والضفة وغزة- (تدوينة)

13 - أبريل - 2024

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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كندا: حذرت كندا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية، ورفعت تقييمها للمخاطر في المنطقة بسبب زيادة التهديدات بوقوع هجمات على إسرائيل.

وحثت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في منشور على إكس في ساعة متأخرة من أمس الجمعة الكنديين المتواجدين بالمنطقة على التفكير في المغادرة بوسائل النقل التجارية.

وقالت “مع تزايد خطر وقوع هجمات على أراض إسرائيلية، يظل الوضع الأمني الإقليمي ملتهب للغاية وقد يتصاعد دون سابق إنذار”.

وسبق وأن نصحت الحكومة الكندية مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنه يتوقع أن تشن إيران هجوما على إسرائيل “عاجلا وليس آجلا” وحذر طهران من المضي قدما في ذلك.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 13, 2024 الساعة 7:18 م

    ههه العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء يحبس أنفاسه الأخيرة، ممتاز جدا والله أحسنت يا إيران العظيمة التي مرغت أنف عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي في التراب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀

    رد

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