سياسة | دولي

كندا تدعو لاستئناف المساعدات بقيادة الأمم المتحدة في غزة فورا

منذ ساعة واحدة

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أوتاوا: قالت الحكومة الكندية اليوم الأربعاء إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين وعمّال الإغاثة في غزة غير مقبولة، ودعت إلى الاستئناف الفوري لعملية توزيع المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية عبر منصة إكس أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد موظفي منظمة الصحة العالمية ومرافقها، وقوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي، واستمرار قتل الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الغذاء والماء بشكل ملحّ، أمر غير مقبول”.

وأضافت الوزارة “وصل الجوع في غزة إلى مستويات كارثية… تدعو كندا إلى الاستئناف الفوري للمساعدات التي تقودها الأمم المتحدة على نطاق واسع”.

(رويترز)

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