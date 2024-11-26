الصين تحذّر ترامب: “لا أحد سينتصر في حرب تجارية”

بكين- أوتاوا: حذّرت الصين، الثلاثاء، من أنّ “لا أحد سينتصر في حرب تجارية” بعد أن تعهّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة عقابا لها على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى بلاده.

وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ “الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته”.

وفي سياق متصل، ذكّرت كندا مساء الإثنين ترامب بدورها “الأساسي لإمدادات الطاقة” إلى الولايات المتّحدة، وذلك ردّا على إعلان الملياردير الجمهوري أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتوليه مهامه رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من جارتها الشمالية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ “علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأمريكيين”، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل “مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.

(وكالات)