كندا تستجيب لطلب لجوء طفلة فلسطينية بعد استشهادها

أنقرة: كشفت اللاجئة الفلسطينية في كندا سمر الخضور، أن السلطات الكندية أصدرت التصريح اللازم لإحضار ابنتها المريضة من غزة بعد استشهادها بأسبوعين.

وبحسب قناة “سي بي سي نيوز” في كندا، فإن الأم الفلسطينية اللاجئة سمر الخضور، تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الكندية قبل سنوات قليلة لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لكن ابنتها توفيت قبل صدور التصريح.

ونقلت القناة عن الخضور أنها لم تتمكن من رؤية ابنتها (13 عامًا) والتي تعاني من شلل دماغي وكانت تقيم مع أقارب لها في غزة، منذ عام 2017.

وقالت الخضور إن ابنتها لجأت إلى الكنيسة مع أقاربها عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن ابنتها مضطرة لتناول الأدوية والأطعمة الخاصة بسبب مرضها.

وذكرت أن احتياجات ابنتها لم تتوفر بسبب الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا، ما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت أنه بعد أسبوعين من وفاة ابنتها، أصدرت وزارة الخارجية الكندية تصريحا يسمح بإحضارها من غزة.

(وكالات)