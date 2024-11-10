كندا تسجل أول حالة إصابة بشرية محتملة بإنفلونزا الطيور

أوتاوا: أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا يوم السبت عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية محتملة بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5) التي يعتقد أنها انتقلت داخل البلاد.

وقالت السلطات الصحية بالمقاطعة في بيان إن “الشخص المصاب مراهق من منطقة فريزر الصحية ويتلقى الرعاية في مستشفى الأطفال في مقاطعة كولومبيا البريطانية”. وأضافت أن هذه “أول حالة بشرية يفترض إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5) داخل كندا”.

وقال المسؤولون في مقاطعة كولومبيا البريطانية إنه يجري حاليا التحقيق من أجل تحديد مصدر التعرض للفيروس وتحديد أي مخالطين محتملين، مشددين على أنه لم يتم رصد حالات أخرى حتى الآن.

وقالت الدكتورة بوني هنري، المسؤولة الصحية بالمقاطعة “هذه حادثة نادرة، ورغم أنها أول حالة تم اكتشافها بفيروس إتش 5 في شخص في كولومبيا البريطانية أو في كندا، إلا أنه كانت هناك حالات بشرية قليلة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وهذا هو السبب الذي يدفعنا لإجراء تحقيق شامل لفهم مصدر الإصابة بشكل كامل هنا في كولومبيا البريطانية”.

يشار إلى أن إنفلونزا الطيور عدوى فيروسية تنتشر عادة بين الطيور ولكن يمكن أحيانا أن تنتقل إلى الثدييات، بما في ذلك البشر.

ويشهد العالم حاليا أكبر موجة من إنفلونزا الطيور تم توثيقها على الإطلاق. ويؤثر الفيروس بشكل رئيسي على الطيور، لكن تم رصده أيضا في العديد من الثدييات، بما في ذلك القطط والدببة والفقمات.

(د ب أ)