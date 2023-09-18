كندا تطرد دبلوماسياً هندياً لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم للسيخ

اوتاوا: أعلنت الحكومة الكندية أنّها طردت الإثنين دبلوماسياً هندياً لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم للسيخ في غرب كندا في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ “الضلوع المحتمل لممثل حكومة أجنبية بجريمة اغتيال مواطن كندي هنا في كندا، على التراب الكندي… أمر غير مقبول إطلاقاً”.

وتابعت “لذلك طردنا اليوم من كنداً دبلوماسياً هندياً رفيعاً” من دون أن تسمّيه.

وهارديب سينغ نيجار الذي قُتل في حزيران/يونيو الماضي كان رئيساً لمعبد سيخي ومن دعاة إنشاء دولة مستقلّة للسيخ باسم “خاليستان”.

وكان نيجار مطلوباً لدى السلطات الهنديّة بتهمة الضلوع في أعمال إرهابيّة، ما نفاه على الدوام.

ومنذ مقتل الزعيم السيخي، تصاعد التوتر بين كندا والهند. وتتهم نيودلهي بانتظام أوتاوا بالتراخي في تعاملها مع المحتجّين السيخ في كندا.

وعبّرت الهند مراراً عن استيائها من نشاط السيخ المقيمين في الخارج، معتبرة أنّه يمكن أن ينعش الحركة الانفصالية بفضل مساعدات مالية ضخمة.

(أ ف ب)