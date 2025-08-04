سياسة | دولي

كندا تعلن تسليم مساعدات إنسانية إضافية لغزة

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

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أوتاوا: أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، تسليم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة الكندية في بيان “سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا على… قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل”.

وأعلنت كندا الأسبوع الماضي عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة.

(رويترز)

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