كندا تعلن تسليم مساعدات إنسانية إضافية لغزة

أوتاوا: أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، تسليم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة الكندية في بيان “سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا على… قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل”.

Early this morning, the Canadian Armed Forces airdropped life-saving aid into Gaza.

The humanitarian disaster in Gaza is rapidly deteriorating. Canada is intensifying our efforts with international partners to develop a credible peace plan and will ensure aid moves forward at… pic.twitter.com/jyahhKHqjK

— Mark Carney (@MarkJCarney) August 4, 2025