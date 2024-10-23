كندا تعلن رفضها بشدة إقامة مستوطنات في غزة

أوتاوا: أعلنت وزارة الخارجية الكندية، الأربعاء، رفضها الشديد لإقامة مستوطنات في قطاع غزة، ودعوات بعض الوزراء الإسرائيليين في هذا الصدد.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن “الخطابات الاستفزازية” للوزراء الإسرائيليين في هذا الاتجاه تقوض احتمالات السلام الدائم.

وأضافت: “سندعم السلام الدائم والحياة الكريمة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

وأشار البيان، إلى رفض كندا لتصريحات الوزراء الإسرائيليين بشأن إقامة مستوطنات في غزة.

وقالت الخارجية الكندية، “نعارض بشدة إقامة مستوطنات جديدة في غزة”.

يشار أن مسؤولين يمينيين إسرائيليين نظموا الاثنين، مؤتمرا على حدود غزة حضره العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست مطالبين ببناء مستوطنات جديدة في قطاع غزة.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إخلاء غزة من الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات جديدة فيها.

جدير بالذكر، أنه منذ بداية الحرب، أعلنت الولايات المتحدة مرارا، معارضتها لعودة الاستيطان في قطاع غزة بعد تفكيك المستوطنات في 2005.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)