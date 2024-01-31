كندا سترسل مساعدات قيمتها 30 مليون دولار لغزة بعد تعليق تمويل الأونروا- (تغريدة)

أوتاوا – “القدس العربي”: سترسل كندا ما يقرب من 30 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لغزة بعد تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وسيتم تقديم الأموال، التي أعلن عنها وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين يوم الثلاثاء ، إلى ست منظمات دولية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الكندية الشريكة.

وستكون المنظمات الدولية التي ستتلقى جزءًا من الحزمة هي اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي.

Since the very beginning of the crisis, our position has always been, and continues to be, centered on the firm belief that more assistance is needed in Gaza—not less. Today, we’re stepping up our efforts with an additional $40M to help the most vulnerable Palestinian civilians. — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 30, 2024

وقال حسين في بيان يوم الثلاثاء: “منذ بداية الأزمة، كان موقفنا دائمًا، ولا يزال، يتمحور حول الاعتقاد الراسخ بأن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة، وليس أقل”. “تماشيًا مع هذا الالتزام، فإننا نعمل على زيادة التمويل الإضافي لحالات الطوارئ حتى يتمكن الشركاء من الاستمرار في ضمان وصول هذا التمويل إلى الفئات الأكثر ضعفًا في وقت حاجتهم”.

وستشمل المساعدات أيضًا خدمات الحماية والمساعدة الطبية الطارئة وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة.

ويأتي إعلان حسين في الوقت الذي أوقفت فيه بعض الدول، بما في ذلك كندا، تمويلها للأونروا بعد مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن بعض العاملين في الوكالة قد شاركوا في عملية “طوفان الأقصى”.

وفي ضوء هذه الاتهامات، أوقفت الولايات المتحدة تمويل الأونروا الأسبوع الماضي.

ودعت سفيرة الرئيس بايدن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى “تغييرات جوهرية” يجب أن تحدث داخل الوكالة قبل أن تتمكن واشنطن من استئناف التمويل.

وقد استهدفت إسرائيل وكالة الأونروا منذ وقت طويل في محاولة للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.