كندا سترسل مساعدات قيمتها 30 مليون دولار لغزة بعد تعليق تمويل الأونروا- (تغريدة)

أوتاوا – “القدس العربي”: سترسل كندا ما يقرب من 30 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لغزة بعد تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وسيتم تقديم الأموال، التي أعلن عنها وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين يوم الثلاثاء ، إلى ست منظمات دولية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الكندية الشريكة.

وستكون المنظمات الدولية التي ستتلقى جزءًا من الحزمة هي اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي.

Since the very beginning of the crisis, our position has always been, and continues to be, centered on the firm belief that more assistance is needed in Gaza—not less.

Today, we’re stepping up our efforts with an additional $40M to help the most vulnerable Palestinian civilians.

— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 30, 2024