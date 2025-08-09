كندا: سمكة تسقط من السماء وتتسبب في حريق وعطل كهربائي!

باريس ـ «القدس العربي»: العالم بأسره يواجه موجات حر غير مسبوقة. وفي ظل هذه الظروف، ينبغي التحلي باليقظة للوقاية من الحرائق. لكن أحيانًا، ورغم كل الجهود، تبقى حرائق الغابات غير متوقعة. مثال على ذلك في كندا، كما ذكرت صحيفة The Independent. هذه قصة تكاد لا تُصدق، رواها رجال الإطفاء، تسببت سمكة سقطت من السماء في نشوب حريق في غرب كندا، بعد أن أطلقها طائر جارح أثناء الطيران، فسقطت على خط كهرباء، ما تسبب في اندلاع حريق في الأحراش وانقطاع الكهرباء.

ووفقاً لخدمة الإطفاء في بلدة آشكروفت، فإن الجاني كان طائر «العُقاب النسّار». إذ يُعتقد أن هذا الطائر الجارح التقط سمكة على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الغرب من أقرب نهر، لكنه، بسبب الحرارة وحجم السمكة، ألقاها على خط كهرباء عالي الجهد، مما أدى إلى اندلاع حريق في الأعشاب.

ووفقاً لنتائج التحقيق التي أوردها رجال الإطفاء، فإن تماس السمكة المبللة مع خطوط الكهرباء تسبب في حدوث شرر، سقط على الأرض وأشعل النباتات الجافة، ما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأضاف رجال الإطفاء مازحين في رسالة قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادث: «ربما كان قد ملّ من السمك النيء وأراد تجربة السمك المشوي». وأرفقوا صورة للسمكة المحترقة وهي ملقاة على الأرض السوداء المتفحمة بفعل النيران. أما الطائر، فقد نجا من الحادث بلا إصابات وما زال يحلّق في السماء، حسب المسعفين.

وتؤكد السلطات الكندية، نقلاً عن إذاعة «راديو كندا»، أن نحو 60 في المئة من مقاطعة كولومبيا البريطانية تواجه مستويات جفاف مرتفعة، وأن خطر الحرائق يُعد كبيراً.