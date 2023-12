كندا.. وفد “قمة الرياض” يبحث مع ترودو وقف الحرب على غزة- (تدوينة)

أنقرة: بحث وفد عربي وإسلامي، السبت، مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الحرب المتواصلة في قطاع غزة وسبل وقفها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مع ترودو، بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على منصة “إكس”.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan, together with his counterparts from the Contact Group mandated by the Organization of Islamic Cooperation and Arab League to take international action to stop the war in Gaza and achieve lasting peace, was received by Prime Minister Justin… pic.twitter.com/BhRRRamK7p

