سياسة | دولي

كندا.. وفد “قمة الرياض” يبحث مع ترودو وقف الحرب على غزة- (تدوينة)

9 - ديسمبر - 2023

الصورة- الحساب الرسمي لوزارة خارجية الجمهورية التركية

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أنقرة: بحث وفد عربي وإسلامي، السبت، مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الحرب المتواصلة في قطاع غزة وسبل وقفها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مع ترودو، بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على منصة “إكس”.

وأضافت أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزراء وفد “قمة الرياض” زاروا كندا والتقوا رئيس وزرائها ترودو، ووزيرة خارجيتها ميلاني جولي.

وبحث وفد “قمة الرياض” خلال لقائه مع ترودو سبل “وقف الحرب القائمة في غزة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

وتشكل الوفد بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لبحث سبل وقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول Basem:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:10 م

    هل مسموح لرياض المالكي التحدث في كندا أم فرض عليه الصمت في أتاوا كذلك.

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  2. يقول عادل المغربي:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:14 م

    الصورة تقول كل شيء الفرح والسرور على وجه حكام الغرب واليأس والهم على وجه حكام المسلمين ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر اخواننا في فلسطين على الصهاينة الإرهابيين

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:53 م

    هه عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق لا خير فيهم ولا عزاء للفلسطنيين سوى رب العالمين وحده رب العالمين قادر على أن يبطش بجيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بين عشية وضحاها 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️

    رد

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