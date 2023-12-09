كندا.. وفد “قمة الرياض” يبحث مع ترودو وقف الحرب على غزة- (تدوينة)

أنقرة: بحث وفد عربي وإسلامي، السبت، مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الحرب المتواصلة في قطاع غزة وسبل وقفها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مع ترودو، بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على منصة “إكس”.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan, together with his counterparts from the Contact Group mandated by the Organization of Islamic Cooperation and Arab League to take international action to stop the war in Gaza and achieve lasting peace, was received by Prime Minister Justin… pic.twitter.com/BhRRRamK7p — Turkish MFA (@MFATurkiye) December 9, 2023

وأضافت أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزراء وفد “قمة الرياض” زاروا كندا والتقوا رئيس وزرائها ترودو، ووزيرة خارجيتها ميلاني جولي.

وبحث وفد “قمة الرياض” خلال لقائه مع ترودو سبل “وقف الحرب القائمة في غزة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

وتشكل الوفد بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لبحث سبل وقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)