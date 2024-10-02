كندة علوش تشيد بدور الجمعيات الخيرية المدنية التي تدعم اللبنانيين: وجعنا واحد ودمنا واحد

عاجل..نيويورك تايمز: طبيعة الرد ربما لا تتضح إلا بعد عيد رأس السنة اليهودية إلى مساء الجمعة

عاجل..نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب لم تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية الرد على هجوم إيران