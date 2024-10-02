كندة علوش تشيد بدور الجمعيات الخيرية المدنية التي تدعم اللبنانيين: وجعنا واحد ودمنا واحد

بيروت – «القدس العربي»: حرصت النجمة السورية كندة علوش على مواساة الشعب اللبناني، رافعة الأدعية والصلوات لحفظ وحماية لبنان الذي وصفته بأنه جنة لكل من عاش فيه وزاره، كما كتبت في منشور على «انستغرام» جاء فيه «في زمن الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد، لبنان جنة كل من عاش فيها ورأها وزارها يعرف جمالها وغناها وعظمة شعبها».
وطالبت «بضرورة مد يد العون لمساعدة النازحين والمحتاجين قائلة: «لا تتخلوا عنه اليوم هو بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم ووقوفكم إلى جانبه، اليوم هناك مليون نازح تركوا بيوتهم يحتاجون للمساعدة والدعم وإن شاء الله لا يزداد هذا الرقم».
وأشادت بدور الجمعيات الخيرية المدنية التي «تقوم بعمل جبار على الأرض وتحتاج إلى دعم كبير من كل من يستطيع أن يٌساعد».
وناشدت في الختام «أن يحمي الله لبنان وسوريا وفلسطين.. والسودان وكل البلاد المتأزمة والله يديم الأمان بالبلاد الآمنة». في المقابل، تعرض المطرب ناصيف زيتون لموجة انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إحيائه حفلاً غنائياً ساهراً في دبي من دون احترام شهداء لبنان الذي شكّل حسب البعض الحاضنة من برنامج «ستار أكاديمي» لانطلاقته وساهم td نجاحه وصولاً إلى زواجه من لبنانية بحيث بات صهر لبنان. وكتب أحدهم «صهر البلد لم يكترث لحزن أهالي وأبناء بلد زوجته حيث يعيش منذ سنوات، وعلّق آخر «صهر لبنان ناصيف زيتون يُغني فوق أرواح الشهداء».