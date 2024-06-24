كندة علوش تكشف إصابتها بسرطان الثدي

القاهرة – «القدس العربي»: كشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها في «بودكاست» مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وأضافت أن جدتها وخالتها وخالها جميعهم توفوا بالسرطان، لكنها لم تكن تتوقع الإصابة.
ووجهت نصائح للبنات بسرعة الكشف المبكر على سرطان الثدي.
وأضافت: «استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش». وتابعت: «ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها».
واختتمت كندة علوش تصريحاتها قائلة: «قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت».
وقال زوجها الفنان عمرو يوسف «ظهورك وكلامك قوّى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن انتي في عز تعبك أديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها».
واختتم حديثه: «ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان، عشان انتي تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا».
نتمنى لها الشفاء وخصوصا بعد موجة الحر التي تعرض لها معظم الفنانين السوريين ففقدوا اخلاقهم .. كنا نعتز بممثلين سوريا ويبهرنا ما يقدموه .. وحسب ما اعرف انك من أفضلهم وأكثرهم رقي دون ابتذال .. لم أتتبع المسلسلات التي يشارك بها السوريون منذ فترة .. واتمنى انك حافظتي على الإرث السوري الجميل .. بالسلامة والرعاية والله الشافي المعافي .. 🌴