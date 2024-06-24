كندة علوش تكشف إصابتها بسرطان الثدي

عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية: أي قرار سيتخذ سيعتبر دراماتيكيا وقد يقود إلى إشعال حرب إقليمية

عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية: يتوقع أن يتخذ المجلس الوزاري المصغر المنعقد حاليا قرارا بشأن الرد

عاجل.. إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين: طهران أبلغت واشنطن أنها لا تريد حربا أوسع نطاقا

عاجل.. القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو موجود منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الأرض

عاجل..الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قلب الأراضي المحتلة ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصرالله

عاجل.. مسؤول إيراني كبير: أمريكا تلقت إخطارا من إيران عبر قنوات دبلوماسية “قبل وقت قصير من الهجمات”

عاجل.. مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل