كنعاني يتوعد بالرد على تهديدات رئيس الموساد باغتيال مسؤولين إيرانيين

طهران: توعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين بالرد على تهديد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال مسؤولين إيرانيين. وقال كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين”إن هذا الكيان الصهيوني قد جرب مرارا بأس إيران وصفعاتها وذاق طعمها “، مضيفا أن إيران لن تتردد في الرد على أية حماقة،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية . وتابع كنعاني “إن مثل هذا الموقف الصريح والواضح وإعلان النية والإرادة لاغتيال المسؤولين الرسميين لدولة أخرى ، يظهر الطبيعة الإرهابية لهذا الكيان الزائف والغاصب والقائم على الإرهاب والذي لا يتورع عن استخدام الإرهاب والأساليب الإرهابية لبلوغ مآربه اللامشروعة”. كان رئيس الموساد ديفيد بارنيا قد صرح أمس الأحد بأن وكالة التجسس أحبطت 27 محاولة لتنفيذ هجمات إرهابية نفذتها إيران ضد إسرائيليين ويهود حول العالم في العام الماضي. وقال “إن إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال، بالوكالة، من قبل الإيرانيين، أو الأسلحة الإيرانية المهربة إلى إسرائيل، سيؤدي إلى نشاط ضد الإيرانيين، من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى في أعماق إيران وحتى في قلب طهران”.

(د ب ا)