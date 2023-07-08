كهرباء فرنسا: إنتاج الطاقة من المحطات النووية في تحسن ولا داعي للذعر بشأن الشتاء المقبل

باريس: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا، لوك ريمون اليوم السبت، في مؤتمر صحافي بإيكس أون بروفانس، أن الطاقة من المحطات النووية في فرنسا، مؤكدا أنه يتحسن ولا داعي للذعر بشأن إمدادات الطاقة الشتاء المقبل.

وأضاف “الإنتاج يزداد، وفي هذه المرحلة أعتقد أنه يمكننا القول إننا نتجه إلى الشتاء المقبل بهدوء”، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع إنتاج شركة كهرباء فرنسا من المحطات النووية بواقع 23% العام الماضي، إلى 279 تيرا واط/الساعة، وهو أدنى مستوى منذ 1988، بسبب توقف عمل المفاعلات لفترة طويلة لفحص وإصلاح الأنابيب التي تضررت جراء التآكل الناتج عن الضغط. وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا وزيادة أسعار الكهرباء، فيما اضطرت المنشأة الفرنسية إلى شراء الكهرباء من أسواق الجملة لتغطية نقص الإنتاج، مما كلفها 29 مليار يورو.

وقال ريمون إن جهود توفير الطاقة التي شجعتها الحكومة الفرنسية الشتاء الماضي ستساهم أيضا في خفض الضغط على نظام الطاقة في البلاد.

(د ب أ)