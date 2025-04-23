كوادر مغربية تستقيل من فرع شركة دنماركية احتجاجا على “سفينة الأسلحة الموجهة نحو إسرائيل”- (فيديو)

الرباط – “القدس العربي”: شهد ميناء طنجة المتوسط شمال المغرب استقالات متتالية لعمّال في فرع شركة “ميرسك” الدنماركية، احتجاجًا على ما وصفوه بتورّط الشركة في تفريغ شحنة أسلحة موجهة إلى إسرائيل، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ووفق صحيفة “هسبريس” الإلكترونية، فإن ما لا يقلّ عن ثمانية عمّال قدّموا استقالاتهم، من بينهم كوادر لهم صلاحيات الاطلاع على طبيعة الشحنات، وقد كشفوا أن الشركة مارست ضغوطًا شديدة عليهم لتنفيذ عملية التفريغ، باستخدام أساليب تمويه كتغيير الأرقام التسلسلية، في محاولة لإخفاء الطابع العسكري للشحنة.

وكانت مدينة طنجة شهدت الأحد المنصرم، مسيرة احتجاجية حاشدة توجهت نحو ميناء طنجة المتوسط، حيث ندد المشاركون بما اعتبروه “تورط المغرب في دعم آلة الحرب الإسرائيلية عبر تسهيل مرور الأسلحة وقطع الغيار الحربية”، رافعين شعارات من قبيل: “موانئنا ليست جسورًا للإبادة” و”لا شحن… لا تفريغ… لا دعم للإرهاب الصهيوني”.

ورغم التضييق الأمني، شارك المئات في هذه المسيرة التي عكست اتساع رقعة الغضب الشعبي، في وقت يتزايد فيه الوعي بخطورة تحويل البنية التحتية المغربية إلى حلقة ضمن سلاسل الإبادة الجارية في غزة.

وفي بيان جديد، أكدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في المغرب (BDS) أنها ماضية في مواجهة رسو السفن المحمّلة بقطع غيار لمقاتلات إسرائيلية، مستنكرة التضييق الأمني الذي تعرّضت له الجماهير المحتجة، واصفة إياه بـ”انحياز فاضح للاحتلال واستهتار بإرادة الشعب المغربي”.

وأشارت الحركة إلى خطورة تفريغ أجهزة تُستخدم في صيانة مقاتلات F-35، والتي تُستعمل في المجازر المرتكبة بغزة والعدوان على دول الجوار، معتبرة أن المغرب بات يوفر “معبرًا لوجستيًا لجرائم حرب موثقة”.