كواليس المفاوضات.. القاهرة تريدها فلسطينية وواشنطن “متعددة الجنسيات”: ما القوة التي ستحكم القطاع؟

داني زاكن

تتعاظم الاحتمالات لخروج وفد إسرائيلي في بداية الأسبوع، أغلب الظن إلى القاهرة، لاستئناف المفاوضات على وقف نار تمهيداً لإنهاء الحرب. ويقول مصدران دبلوماسيان ضالعان في الاتصالات، إنه إعداد إطار للمحادثات يستكمل على أساس منحى ويتكوف.

إن ما سيسمح باستئناف المفاوضات هي الضمانات التي وعد بها الأمريكيون إسرائيل بأن إطار المفاوضات سيعنى بتحرير المخطوفين جميعاً، في نهاية الحرب بالشروط التي تطالب بها إسرائيل ولن تتوقف عند منحى ويتكوف. في “إسرائيل اليوم” جلبنا الورقة الأمريكية التي نقلت إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، وفيها خطة متعددة المراحل، بدايتها وقف نار، وتحرير نصف المخطوفين، وتحرير مخربين.

لكن المنحى الأمريكي يتحدث عن محادثات مكثفة على إنهاء الحرب، وفي أثنائها، أي في الأسابيع الأولى لوقف النار، ستدخل منظمات دولية وقوات متعددة الجنسيات إلى المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي. وذلك منعاً لسيطرة حماس عليها والبدء بتحمل مسؤولية مدنية وأمنية على السكان.

في بيان نتنياهو، ليل الخميس، قيل إنه “مع تحديد موعد إجراء المفاوضات، سيوعز رئيس الوزراء بسفر وفد إسرائيلي للتفاوض على كل المخطوفين، أحياء وأمواتاً على حد سواء، وعلى إنهاء الحرب بشروط إسرائيل. سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير؛ إسرائيل تطالب بتحرير الـ 50 مخطوفاً وفقاً للمبادئ التي قررها الكابنت لإنهاء الحرب. نحن في مرحلة حسم نهائي لحماس، ولن نبقي أي مخطوف في الخلف”.

خلافات رأي واسعة

إلى جانب ذلك، يتواصل من خلف الكواليس جدال حول تشكيلة القوى التي ستدخل إلى القطاع: مصر تطالب بأن تكون فلسطينية بقيادة مصرية، لإدخال السلطة الفلسطينية إلى الصورة لاحقاً. أما الأمريكيون بإسناد إماراتي وسعودي فيعملون على قوة متعددة الجنسيات وفيها رجال أمن من إمارات الخليج، ومصر، والأردن والولايات المتحدة. يدور الحديث عن قوة حفظ نظام مع سلاح خفيف فقط ووسائل تحصين يفترض أن تفصل بين الجيش الإسرائيلي ومخربي حماس، والسيطرة على كل المناطق التي يفترض بالجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها في وقف النار. إلى جانب هذه القوة، يفترض دخول منظمات دولية تعنى بالاستعدادات لذلك كي تعالج السكان في جملة من المجالات: توزيع الغذاء، وعلاجات طبية، وتعليم، ومساكن مؤقتة.

حماس من جهتها، لم تظهر علامات علنية للموافقة على شروط إنهاء الحرب؛ أي تسليم سلاحها والتنازل عن سيطرتها على القطاع. لكن في المحادثات مع مصر أساساً، يبحثون الآن سبل تربيع الدائرة. يدور الحديث عن تسليم السلاح الثقيل لمصر في المرحلة الأولى، وبعد نهاية الحرب يسلم باقي السلاح. بعض من رجال حماس سيبقون مسلحين وسينضمون إلى قوات الأمن الفلسطينية التي يفترض من ناحيتهم أن تسيطر على القطاع.

وأوضحت إسرائيل أن تجريد القطاع ليس موضع جدال، ولن يكون للسلطة موطئ قدم في اليوم التالي. كما تطالب بمواصلة سيطرتها الأمنية على القطاع على نمط “يهودا والسامرة”. خلافات الرأي واسعة، والمفاوضات بالتالي ستستغرق زمناً طويلاً. نتنياهو يرقص في العرسين؛ من جهة أقر خطط الجيش لسيطرة كاملة على مدينة غزة، ومن جهة أخرى يدفع بالمفاوضات قدماً. سبق أن جرت مفاوضات تحت النار. هنا ننتظر صيغة تؤدي إلى وقف نار إلى جانب بدء مفاوضات ومسيرة إنهاء الحرب. هذه هي النقطة المهمة: الجسر بين موقف إسرائيل من نهاية الحرب وموقف حماس من وقف النار. جاء استمرار الضغط العسكري ليظهر جدية في نية السيطرة على غزة إذا لم تنجح المفاوضات.

في أقوله في فرقة غزة يوم الخميس، شدد نتنياهو: “هذان الأمران – حسم حماس وتحرير كل المخطوفين – يسيران يداً بيد. وهكذا يتملص نتنياهو من نقد وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير، بأن القتال مستمر، ويستجيب للتوجه الأمريكي للعمل على إنهاء الحرب بطريقة دبلوماسية أيضاً. البيت الأبيض، للتذكير، ينسجم مع إسرائيل في شروط إنهاء الحرب.

ترامب يثير التخوف

إلى ذلك، أفاد ترامب، الجمعة، بوجود نحو 20 مخطوفاً أحياء لدى حماس. وفي جواب على سؤال لصحافي عن تأييد الولايات المتحدة لاحتلال القطاع رغم معارضة عائلات المخطوفين، قال الرئيس الأمريكي: “إذن، يوجد الآن 20 لكن يبدو أن الـ 20 ليسوا 20، إذ يبدو، ربما، ليسوا أحياء بعد. هذا أمر رهيب”. وسارعت إسرائيل للإيضاح بأنها لا تعرف بمثل هذا التغيير في وضع المخطوفين. رئيس مديرية المخطوفين غالي هيرش، أطلق بلاغاً لعائلات المخطوفين جاء فيه: “حسب المعلومات التي لدى إسرائيل، فإنه لا تغيير على المعلومات التي تلقيتموها. 20 من المخطوفين على قيد الحياة، بينهم اثنان حياتهما مهددة، و28 ليسوا بين الأحياء وعرفوا كمخطوفين أموات.

إسرائيل اليوم 24/8/2025