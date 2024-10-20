كوبا تحقق تقدما في إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه مجددا مع نقص الوقود وتقادُم المعدات الناجمين عن العقوبات الأمريكية

هافانا – وكالات: قالت حكومة كوبا إنها أحرزت بعض التقدم في إعادة التيار الكهربائي تدريجياً في مختلف أنحاء الجزيرة، بما في ذلك المستشفيات وأجزاء من العاصمة هافانا، بعد أن ذكرت وسائل إعلام تديرها الدولة في وقت سابق أن الشبكة الوطنية انهارت للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

ومع ذلك، ظل معظم سكان كوبا البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بدون كهرباء بعد ظهر السبت.

وانطفأت أنوار إشارات المرور في جميع أنحاء هافانا، وتوقفت معظم الأنشطة التجارية. واصطفت طوابير طويلة في المتاجر التي تدعمها الدولة حيث يشتري الكوبيون الخبز وغيره من المواد الغذائية الأساسية.

وقال لازارو جويرا أكبر مسؤول عن قطاع الكهرباء في البلاد إن الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء (يو.إن.إي) تعمل على زيادة القدرة في منظومة الكهرباء لبدء تشغيل العديد من محطات الكهرباء واستعادة التيار في مناطق أخرى في البلاد. تواجه كوبا، الواقعة منذ 62 عاماً لحصار اقتصادي من جانب الولايات المتحدة نقصاً حاداً بالوقود وتقادُماً في البنية التحتية لتوليد الكهرباء، انقطاعات متتالية في التيار كان أشدها يومي الجمعة والسبت الماضين عندما انهارت شبكتها الوطنية.

وقال لازارو غويرا، المدير العام للكهرباء في وزارة الطاقة والمناجم، في تعليقات بثها التلفزيون صباح السبت إن عُطلاً آخر أصاب الشبكة الكهربائية في غرب كوبا، مما أجبر الفنيين مجدداُ على ربط ثلاث محطات طاقة بالشبكة.

وتقول الحكومة الكوبية إن تدهور البنية التحتية ونقص الوقود وارتفاع الطلب هو السبب في انقطاع الكهرباء على مدى أسابيع لمدد تراوحت بين 10 و20 ساعة يومياً.

وتقول أيضاً إن الحظر التجاري الأمريكي، فضلاً عن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسؤولة عن الصعوبات المستمرة في توفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء القديمة التي تعمل بالنفط وصيانتها.

وتحدث المدير العام للكهرباء في وزارة الطاقة والمناجم لازارو غيرا للتلفزيون الرسمي السبت عنّ أن «الشبكة بدون كهرباء في كلّ البلاد»، وذلك بعد توقّف محطة الطاقة الحرارية أنتونيو غيتيراس الواقعة في وسط البلاد عن العمل. وأضاف أنّه عندما توقّفت محطة الطاقة الحرارية «انهار النظام» ممّا تسبّب في انقطاع كبير للتيار الكهربائي. وقال وزير الطاقة الكوبى، فيسينتي دي لا أو ليفي، إن الشبكة الكهربائية في البلاد كان لديها 500 ميغاوات من الطاقة فقط صباح السبت. ونشر الوزبر على منصة «إكس» أن «عدة محطات فرعية في الغرب عادت إلى الخدمة».

ويتم توليد الكهرباء في الجزيرة في ثماني محطات حرارية متهالكة ومعطّلة في بعض الأحيان أو تخضع للصيانة، بالإضافة إلى العديد من محطات الطاقة العائمة التي تستأجرها الحكومة من شركات تركية، ومولّدات الكهرباء. وتشهد الجزيرة حالياً أسوأ أزمة منذ ثلاثة عقود، في ظلّ شح المواد الغذائية والأدوية وانقطاع الكهرباء المزمن.

وكان انقطاع التيار الكهربائي أحد الأسباب وراء الاحتجاجات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في 11 تموز/يوليو 2021. وفي أيلول/سبتمبر 2022، شهدت الجزيرة انقطاعا عاما للكهرباء بعد مرور الإعصار إيان الذي ضرب الجزء الغربي منها.

وأعلنت الحكومة الكوبية عن إجراءات طارئة لخفض الطلب على الكهرباء، بما في ذلك تعليق الدراسة، وإغلاق بعض أماكن العمل المملوكة للدولة، وإلغاء الخدمات غير الضرورية. ومع حلول الليل، كانت شوارع هافانا الواسعة غارقة في الظلام باستثناء أنوار الفنادق والمستشفيات وعدد من المطاعم أو الحانات الخاصة التي يمكن لأصحابها تشغيل مولّدات، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقالت بيتسابي فالديس (40 عاما) التي توجّهت إلى أحد الشوارع في وسط العاصمة لتنشق الهواء النقي تفاديا للحر في شقّتها، «نمر في وضع رهيب … ليس لدينا غاز، ليس لدينا كهرباء، الحياة صعبة لأنّ لدينا طفلة صغيرة»، مشيرة إلى ابنة أخيها البالغة من العمر عاما واحدا. وأكدت أنّ «الأطفال الصغار وكبار السن هم الذين يعانون أكثر من غيرهم».

وقال إيلوي فونت (80 عاماً) الذي يعيش في وسط هافانا «هذا غير منطقي»، مضيفاً أن «هذا يظهر مدى هشاشة نظامنا الكهربائي… لا يوجد احتياطي، لا يوجد ما يبقي هذا البلد قائماً، نحن نعيش كلّ يوم بيومه». وتقول باربرا لوبيز وهي منسّقة محتوى رقمي، لفرانس برس، «قبل يومين، كنت بالكاد قادرة على العمل، والآن ماذا سأفعل، إنّه لأمر فظيع أن أعيش هكذا، لم أرَ أسوأ من ذلك، خلال 47 عاماً».