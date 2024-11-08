كوبا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد الإعصار رافائيل وهافانا لا تزال غارقة في الظلام- (صور)

هافانا: أعلنت السلطات الكوبية أنها بدأت استعادة الكهرباء في الجزء الشرقي من الجزيرة أمس الخميس، بعد يوم من انهيار الشبكة بفعل الإعصار رافائيل.

وانهارت شبكة الكهرباء يوم الأربعاء بعدما اجتاح رافائيل كوبا مصحوبا برياح تجاوزت سرعتها 185 كيلومترا، وأدى إلى تدمير المنازل واقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة هواتف.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن الإعصار اتجه غربا نحو خليج المكسيك حيث لم يعد يشكل خطرا مباشرا على الجزيرة.

وذكرت وزارة المناجم والطاقة أنها تحقق تقدما في استعادة الكهرباء إلى أماكن في وسط كوبا وشرقها، لكنها نبهت إلى أن العملية ستكون أبطأ في الجزء الغربي من الجزيرة بسبب تأثره الشديد بالإعصار.

وظلت العاصمة هافانا بلا كهرباء حتى وقت متأخر من الخميس، ولم تحدد السلطات موعد استعادة الكهرباء فيها.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء أكثر من 220 ألف شخص من المناطق المنخفضة والمعرضة للخطر، قبل أن يعود معظمهم إلى منازلهم أمس. ولم يخلف الإعصار أي وفيات.

وأعلنت السلطات أن المسؤولين أعادوا فتح مطار هافانا، غير أن المدارس ستظل مغلقة حتى يوم الاثنين المقبل.

(رويترز)