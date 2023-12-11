«كوب28» يتجه لتبني بيان ختامي فضفاض وأقل إلزاماً لا يدعو إلى «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري»

■ دبي – وكالات: بدا أمس الإثنين أن كبار منتجي الوقود الأحفوري في العالم، دولاً وشركات خاصة، قد نجحوا في فرض مطالبهم على قمة «كوب28» بعدم إيراد كلمات «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري» (الفحم والنفط والغاز) في بيانها ختامي الذي يفترض صدوره اليوم الثلاثاء، والاستعاضة عن ذلك بنص فضفاض وأقل إلزاماً.

فقد تضمنت مُسَوَّدة قدمت أمس للمؤتمرين خيارات مختلفة تتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكن أياً منها لم يُشر إلى «التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري» الذي طالبت به العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات العلمية.

وأدرجت الُسَوَّدة ثمانية خيارات «يمكن أن تستخدمها الدول لخفض الانبعاثات، وتشمل خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو قبله».

وتشمل الإجراءات الأخرى المذكورة زيادة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وفيما يتعلق بالفحم، يدعو النص إلى «الحد بسرعة من الفحم المستخدم من دون احتجاز الكربون» فضلاً عن «فرض قيود على التصاريح الممنوحة لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم» من دون احتجاز الكربون، وهو ما يعد خطوة إلى الوراء مقارنة بالاتفاق المعتمد في 2021 في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو.

وتتطرق المُسَوَّدة أيضاً إلى الطاقة النووية وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه «من أجل تحسين الجهود المبذولة للاستعاضة عن الوقود الأحفوري من دون احتجاز (الكربون) في أنظمة الطاقة».

يشار إلى أن تقنيات احتجاز الكربون ما زالت مُكلفة وغير ناضجة ولكن الدول المنتجة للنفط والغاز تركز عليها لمواصلة استخراج الوقود الاحفوري.

وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز أن المُسَوَّدة الجديدة لا تحقق الطموحات وتعتبر مثل «قائمة تختار منها الطعام حسب رغبتك».

ويريد تحالف يضم أكثر من 100 دولة التوصل إلى اتفاق ينص على التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري وهو ما لم تتوصل إليه مؤتمرات الأمم المتحدة على مدى 30 عاماً.

وتعد الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري المحرك الرئيسي لتغير المناخ.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات أن الإمارات تعرضت لضغوط من السعودية كي لا يذكر التخلص من الوقود الأحفوري في المُسَوَّدة.

يشار إلى أن رئيس القمة هو وزير الطاقة الإماراتي سلطان الجابر. وقد سبق وأن كرر مراراً أن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري ولكن في إطار عملية انتقالية تأخذ في الاعتبار ظروف كل دولة ومنطقة.

وقال مفاوضون ومراقبون لرويترز أن السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، من المعارضين الرئيسيين للاتفاق على «التخلص التدريجي من استخدام النفط والغاز».