كوت ديفوار تتأهل لقبل نهائي أمم أفريقيا بسيناريو درامي أمام مالي

أبيدجان: تأهل منتخب كوت ديفوار للدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بفوز درامي على مالي بنتيجة 2 / 1 مساء السبت.

تقدم منتخب مالي بهدف سجله نيني دورجيليس في الدقيقة 71 بينما أدرك المنتخب الإيفواري التعادل بهدف سيمون أدينجرا في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني أضاف عمر دياكيتي الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار قبل ثوان قليلة من اللجوء لركلات الترجيح.

وتأهل منتخب كوت ديفوار منظم البطولة للدور قبل النهائي ليواجه الكونغو الديمقراطية يوم 7 شباط /فبراير المقبل.

كان منتخب مالي الأفضل والأكثر خطورة في الشوط الأول وهدد المرمى الإيفواري بمحاولة مبكرة من لاسينا سينايوكو أبعدها الحارس يحيى فوفانا بصعوبة بعد مرور سبع دقائق.

وفي الدقيقة 17 احتسب الحكم المصري محمد عادل ركلة جزاء ضد المدافع الإيفواري أوديلون كوسونو بعد عرقلة سينايوكو.

إلا أن الحارس الإيفواري يحيى فوفانا تألق مجددا بالتصدي لركلة الجزاء التي سددها أداما تراوري لتضيع على منتخب مالي فرصة الهدف الأول في الدقيقة 18.

في المقابل لم يستغل المنتخب الإيفواري أسلحته الهجومية ماكس جراديل ونيكولاس بيبي وكريستيان كوامي بينما كانت محاولته الوحيدة بتسديدة لاعب الوسط سيكو فوفانا فوق العارضة بعد مرور 42 دقيقة.

وبعدها بدقيقة زادت الأمور صعوبة على “الأفيال” بحصول المدافع أوديلو كوسونو على بطاقة صفراء ثانية ليكمل المنتخب الإيفواري اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الوقت بدل الضائع سدد أمادو تراوري ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بمسافة قليلة.

مع بداية الشوط الثاني دفع إيمرس فاييه مدرب كوت ديفوار بالثنائي سباستيان هالر وويلي بولي مكان كوامي وسيرجي أورييه لتنشيط الجبهة اليمنى وخط الهجوم.

إلا أن منتخب مالي انتزع المبادرة الهجومية بتسديدة قوية من أمادو هايدرا تصدى لها الحارس الإيفواري يحيى فوفانا.

ولكن إيريك شيل مدرب منتخب مالي ربح رهان البدلاء عندما أشرك نيني دورجيليس في الدقيقة 63 مكان أداما تراوري، لينجح نيني في هز الشباك بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة مسجلا الهدف الأول بعد مشاركته بدقائق قليلة.

وفي لحظة درامية رفض لاعب مالي الاحتفال بهدفه بل أشار بالاعتذار للجماهير الإيفوارية الحاضرة في مدرجات ملعب “السلام” لكونه من مواليد العاصمة أبيدجان وبدأ مسيرته هناك بصفوف إحدى أكاديميات كرة القدم.

جازف المنتخب الإيفواري بكل خطوطه ساعيا لإدراك التعادل حيث ارتقى عمر دياكيتي البديل الذي شارك في الشوط الثاني لركلة ركنية بضربة رأس قوية بجوار القائم في الدقيقة 83.

وبعدها بدقيقتين انقض ويلفريد سينجو على كرة عرضية بضربة رأس لكن الكرة ذهبت سهلة في أحضان دجيجي ديارا حارس مرمى مالي.

واصل المنتخب الإيفواري كفاحه حتى الدقائق الأخيرة حتى مهد سباستيان هالر كرة عالية لزميله سيمون أدينجرا الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يتابع سيكو فوفانا الكرة بتسديدة في أجساد مدافعي مالي لتصل مجددا إلى أدينجرا ليكملها في الشباك مسجلا التعادل في وقت قاتل لتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

بلغت الإثارة ذروتها في الأشواط الإضافية حيث تصدت العارضة لضربة رأس من الإيفواري سباستيان هالر في الدقيقة السابعة، ورد ييفس بيسوما لاعب مالي بتسديدة في أجساد الدفاع الإيفواري.

وفي الدقيقة 109 كاد ويلي سينجو مدافع كوت ديفوار أن يهز شباك فريقه بالخطأ بعدما أكمل كرة عرضية بقدمه لتمر بجوار القائم بقليل.

ووسط سيطرة واستحواذ سلبي من منتخب مالي وصلت كرة إلى سيكو فوفانا على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه مباشرة نحو المرمى إلا أن زميله عمر دياكيتي غير مسار الكرة بكعبه لتخدع الحارس المالي وتدخل الشباك في توقيت قاتل.

وحصل عمر دياكيتي على بطاقة صفراء ثانية لاحتفاله بهدف التأهل بخلع قميصه ليغيب عن صفوف منتخب “الأفيال” في مباراة قبل النهائي.

فقد لاعبو مالي أعصابهم واعترضوا بشدة على قرارات الحكم المصري الذي أشهر بطاقة حمراء ثالثة في وجه هاماري تراوري نجم منتخب مالي قبل أن يطلق صافرة النهاية.

(د ب أ)