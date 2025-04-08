 كورتوا يعلن جاهزيته لمواجهة أرسنال بدوري أبطال أوروبا

لندن: قدم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، دعما معنويا كبيرا لفريقه بعدما أكد جاهزيته لمواجهة أرسنال الإنكليزي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن حارس تشيلسي السابق سافر إلى لندن لكن مشاركته في مواجهة ذهاب دور الثمانية لازالت محل شك بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب إصابة في الركبة.

وفي حديثه قبل المباراة التي ستقام على ملعب “الإمارات” قال كورتوا للصحافيين: “أنا جاهز تماما وأشعر بأنني في حالة جيدة”.

وأضاف: “لم يكن الأمر بمثابة مشكلة كبيرة وتمكنت من التدرب في صالة الألعاب الرياضية وتواجدت في الملعب يوم أمس لذلك أشعر بأنني في أفضل حال بنسبة 100%”.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، مضطرا لإشراك الحارس الشاب فران غونزاليس (19 عاما) في المباراة التي خسرها الفريق 2/1 أمام فالنسيا الاسبوع الماضي وذلك لغياب الحارس البديل لكورتوا، أندريه لونين، الذي تعرض لإصابة أخرى.

(د ب أ)