كوريا الجنوبية تتأهل لكأس العالم بفوزها على العراق

فازت كوريا الجنوبية 2- صفر على العراق لتتأهل برفقة الأردن إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما ضمنا أول مركزين في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 19 نقطة متقدمة بثلاث نقاط عن الأردن في المركز الثاني، بينما يأتي العراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وتأهل الأردن لأول مرة في تاريخه لكأس العالم، بينما تأهل المنتخب الكوري الجنوبي للمرة 11 تواليا.

وتدخل علي الحمادي بتهور على تشو يو-مين في الدقيقة 26 وحصل على بطاقة صفراء، وتحولت إلى بطاقة حمراء وطُرد مباشرة بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو التي أظهرت قدم الحمادي وهي ترتطم بوجه اللاعب الكوري الجنوبي ليكمل العراق المباراة بنقص عددي.

وافتتح كيم جين-كيو، الذي شارك بديلا مع بداية الشوط الثاني، التسجيل في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلى اليسرى لجلال حسن حارس مرمى العراق.

وبعدها بثلاث دقائق كاد لي جاي-سونغ أن يسجل الهدف الثاني بضربة رأس لكن حسن أبعد الكرة بصعوبة.

وأضاف أوه هيون-جيو الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعدما حول تمريرة جون جين وو العرضية في شباك حسن لتنتهي المباراة بنتيجة 2- صفر.

وشهدت بقية مباريات المجموعة التي أقيمت اليوم، فوز الأردن على عُمان 3- صفر، وفلسطين على الكويت 2- صفر.

وتقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، عندما يستضيف الأردن منافسه العراق، وفلسطين تستضيف عُمان على أرض محايدة في عمّان، بينما تحلّ البحرين ضيفة على كوريا الجنوبية.

(رويترز)